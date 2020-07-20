英製造業悲觀 逾5成擬裁員

英國製造商協會Make UK周一公布月度調查顯示，超過半數的英國製造商計畫在接下來6個月進行裁員，其中以汽車業與航太產業情況最為嚴峻。

此報告顯示，約53％的製造業雇主打算在這段期間裁減員工，此佔比高於6月調查的41.2％。該報告共訪調170家企業，調查時間為7月7日～14日。

Make UK呼籲，英國政府應將10月底到期的無薪假補助計畫延長6個月，如此才能減輕失業帶來的衝擊。至於受疫情影響最深的汽車與航太等關鍵產業，英國政府也該協助提振兩大產業需求。

報告顯示，近三分之一受訪企業打算裁減11％～24％的員工，不到8％的公司計畫裁員25％～50％。

Make UK表示，英國製造業對於業績從疫情衝擊迅速復甦轉趨悲觀，約41.8％的製造商預期業績重回疫情前水平至少需要一年時間，此佔比高於6月的30.4％。

Make UK執行長菲普森（Stephen Phipson）表示：「依照目前情勢看來，製造業想要V型復甦的可能性很低。」

此外，勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）同日公布的調查顯示，英國約49％的大型企業財務長認為，業績要到2021年下半年才可能從疫情中復甦。此報告共訪調109位企業財務長，訪調時間為6月26日至7月8日。

報告亦指出，約33％的財務長預測2021上半年業績便可能恢復。而10％的受訪者表示業務早已反彈回升。

勤業眾信表示，英國企業看衰就業與投資前景，同時認為財務狀況恐怕更加吃緊，但悲觀程度已較上個月改善。

該公司首席經濟學家史都華（Ian Stewart）表示：「大型企業皆預期，營收要重回疫情爆發前水平需要很長一段時間。」