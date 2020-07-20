台灣NO.1！彭博評75經濟體防疫 我國稱霸

彭博評比75個新興和前沿經濟體對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的表現，台灣整體表現居冠，第2到第5名依序是波札那、韓國、泰國和中國。

彭博評分標準包括第1項為公共衛生，估算過去30天相對於人口的確診死亡人數；第2項是經濟活動，借助谷歌（Google）有關零售和工作場所活動的移動數據；第3項是政策空間，將公共債務、準備金覆蓋和信評納入考量。

台灣、波札那、韓國疫情大致獲得控制，經濟活動率逐漸恢復正常，擁有較少債務，準備金較充沛，信評機構給予的評等高於彭博挑選的大部分經濟體。泰國不遑多讓，緊追在後。

全球最大新興經濟體中國疫情獲得控制，也逐漸重啟經濟活動，政策空間有餘裕，排名第5。

相較於亞洲部分國家快速復原，名列前茅，拉丁美洲國家則是吊車尾。

薩爾瓦多、厄瓜多和玻利維亞表現墊底，不僅疫情失控，重啟經濟活動也面臨挑戰。巴西、智利、墨西哥和阿根廷表現也落在後段班。

彭博指出，這個排行榜只是分析開端而非提供最後結論，數據有其限制。每個國家計算死亡病例的通報標準不同；仰賴移動數據可能也會誇大經濟減緩程度，許多勞工不用通勤仍可以完成工作，零售活動可在線上進行；部分國家可能有政策空間，但卻不去使用。