助日企撤離中國 日本700億日圓銀彈上膛

日媒報導，日本政府大手筆提供700億日圓（新台幣約193億元）資金，補助87家日企從中國撤出生產線。據報導，這些日企將把生產線轉移到越南、寮國、馬來西亞等東南亞國家，甚至回到日本。

日本經濟新聞報導，日本經濟產業省17日公布了第一批申請獲得這項大規模補貼計劃的企業名單。在這87家日企當中，30家將轉移到東南亞，57家則返回日本設廠。

至於產業別，根據報導，這87家企業包括製造電子電器、飛機零件、汽車零件、化學肥料、醫療製藥、造紙、資訊、光學、原料加工等產業。

報導指出，將生產線從中國轉移到東南亞的30家日本企業，包括計劃遷廠到越南及寮國的光學及資訊產品大廠Hoya，以及可望遷廠到馬來西亞的住友橡膠。

至於57家計劃遷回日本的企業，則包括家用品製造商Iris Ohyama，以及電子電器大廠夏普。其中，目前在大連及蘇州擁有生產線的Iris Ohyama，在遷回日本後將開始生產口罩，且口罩所需材料都將由日本本土提供，不再依賴海外供應。

此外，諸如清潔用品商莎羅雅（Saraya）、鹽野義製藥、醫療儀器商泰爾茂（Terumo）、化工廠鐘化（Kaneka）等日本大型企業，也都在名單當中。報導提到，這57家返回日本本土的日企，共可獲得574億日圓的補貼。

報導指出，日本政府在2020財政年度編列2200億日圓的預算，作為鼓勵日企返回日本本土生產之用。但其中的235億日圓，則是鼓勵日企將生產線從中國向東南亞轉移。

自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）今年初在日本蔓延以來，因醫療物資短缺備受批評的日本首相安倍晉三，便數度公開表示鼓勵日企把生產線遷回日本。其中，安倍在3月上旬的一項會議中指出，企業生產盡量不要依賴單一國家，應向東南亞等國轉移，實現生產基地的多元化。