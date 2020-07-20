痛批拜登會毀了美國 川普拒承諾接受大選結果

民調落後的美國總統川普接受媒體訪問時，抨擊民主黨籍總統參選人拜登「無法勝任」總統一職，如果拜登當選總統，「就會毀了美國」，同時，他也拒絕承諾接受大選結果。

美國總統大選將於今年11月登場，現任總統川普民調處於劣勢，川普接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時談到拜登（Joe Biden），他說，如果拜登11月3日當選總統，會「摧毀這個國家」。

此外，川普還宣稱拜登將「對大家課徵3倍稅金」、「刪除警局經費」。對於民主黨各州官員為遏止新冠病毒疫情蔓延而禁止大型教會禮拜。川普在訪談中表示，「宗教將會消失」。

另據美媒CNBC報導，主持人華勒斯（Chris Wallace）在節目中提及，福斯的民調顯示，他落後拜登8%，甚至在關鍵的經濟議題方面，也落後拜登1個百分點，川普接著試圖淡化民調結果，稱那些都是「假民調」，「首先，我沒有輸，因為那些都是假民調，在2016年，這些民調就都是假的了，現在更假。」

在接下來的訪問中，華勒斯問及川普會不會是個「有禮貌的輸家」，川普則回應，「這要看狀況。」

最終，華勒斯進一步施壓，詢問川普屆時會否接受大選結果，川普當場拒絕承諾，「這我要再看看」，「不，我不會回答『會』，我也不會回答『不會』。」

新冠疫情復燃，美國民眾對於川普因應疫情處置不滿。一份由《華盛頓郵報》（The Washington Post）/美國廣播公司新聞網（ABC News）進行的最新民調顯示，拜登以55%的支持率領先川普的40%，拜登領先幅度多達15%。

文章來源：CNBC President Trump won’t agree to accept 2020 election results as Biden leads in polls — ‘I have to see’

（中時電子報 高德順 、 吳映璠）

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