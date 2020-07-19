認輸新冠！川普首辦電話造勢 自誇救百萬人

美國總統川普再度向新冠肺炎屈服，礙於美國疫情嚴峻，日前為威斯康辛州支持者舉辦的競選連任造勢大會首度移師線上，以電話集會（telephone rally）的方式舉行，他演說23分鐘就結束。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，繼公開場合戴口罩外，川普再度屈服於新冠肺炎疫情，17日晚間，他在威斯康辛州（Wisconsin）的連任造勢大會活動改採電話集會方式進行，並且誓言不再舉行造勢大會，直到疫情結束，等同於向疫情認輸。

川普在電話中對著支持群眾表示，「我想和你們站在一起，這確實取代了我們深愛的集會活動，我們在治療及疫苗方面都做得很好，不過在疫情解決之前，要舉行大型造勢活動將會非常困難，所以我們會進行電話集會，我們同樣稱之為川普集會，但是會以電話進行。」

不顧公衛專家反對，川普陣營6月20日在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）舉辦睽違3個月來的首場大型造勢集會，不過最終票房不如預期，可容納1.9萬人的場館中，僅1／3座位有坐人，更傳出多達8名工作人員感染新冠肺炎，事後證實，在杜爾沙集會後，當地新增新冠確診病例激增，川普的顏面盡失。

川普在周五的首場電話集會中致詞23分鐘，演說觸及多項主題，在新冠肺炎疫情方面，他再度劍指大陸應該阻止病毒擴散，稱病毒為「中國病毒」，自誇「做了正確的事情」，因此「挽救了數百萬人性命」。

他更痛批左派激進分子向孩子灌輸仇恨，並且警告如果他沒有連任，「美國將永遠無法恢復。」

文章來源：Donald Trump holds ‘tele-rally’ in campaign first amid coronavirus pandemic

文章來源：Donald Trump admits defeat and vows not to hold anymore rallies as he presents his first tele-rally with Wisconsin supporters and says they are over until coronavirus ‘gets solved’

(中時電子報 吳映璠)