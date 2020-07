認輸新冠！川普首辦電話造勢 自誇救百萬人

美國總統川普再度向新冠肺炎屈服,礙於美國疫情嚴峻,日前為威斯康辛州支持者舉辦的競選連任造勢大會首度移師線上,以電話集會(telephone rally)的方式舉行,他演說23分鐘就結束。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,繼公開場合戴口罩外,川普再度屈服於新冠肺炎疫情,17日晚間,他在威斯康辛州(Wisconsin)的連任造勢大會活動改採電話集會方式進行,並且誓言不再舉行造勢大會,直到疫情結束,等同於向疫情認輸。

川普在電話中對著支持群眾表示,「我想和你們站在一起,這確實取代了我們深愛的集會活動,我們在治療及疫苗方面都做得很好,不過在疫情解決之前,要舉行大型造勢活動將會非常困難,所以我們會進行電話集會,我們同樣稱之為川普集會,但是會以電話進行。」

不顧公衛專家反對,川普陣營6月20日在奧克拉荷馬州的杜爾沙(Tulsa)舉辦睽違3個月來的首場大型造勢集會,不過最終票房不如預期,可容納1.9萬人的場館中,僅1/3座位有坐人,更傳出多達8名工作人員感染新冠肺炎,事後證實,在杜爾沙集會後,當地新增新冠確診病例激增,川普的顏面盡失。

川普在周五的首場電話集會中致詞23分鐘,演說觸及多項主題,在新冠肺炎疫情方面,他再度劍指大陸應該阻止病毒擴散,稱病毒為「中國病毒」,自誇「做了正確的事情」,因此「挽救了數百萬人性命」。

他更痛批左派激進分子向孩子灌輸仇恨,並且警告如果他沒有連任,「美國將永遠無法恢復。」

文章來源:Donald Trump holds ‘tele-rally’ in campaign first amid coronavirus pandemic

文章來源:Donald Trump admits defeat and vows not to hold anymore rallies as he presents his first tele-rally with Wisconsin supporters and says they are over until coronavirus ‘gets solved’

(中時電子報 吳映璠)