以國炸毀伊朗設施 逼迫川普發動更多攻擊

過去幾星期,伊朗幾乎每周都有重大事故發生,6月22日發生飛彈製造設施爆炸、7月2日發納坦茲核精煉設施(Natanz Nuclear station)發生爆炸,7月16日,布什爾港口(Bushehr)造船廠發生失火。有一種看法認為,有些事故是以色列發動攻擊導致,以色列是企圖美國總統川普能夠跟進,再對伊朗發動攻擊,像是1月份,狙殺伊朗高級將軍蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)那種行動,至於背後原因,是擔心要是川普落選,美國可能重回對伊朗和緩路線。

商業內幕(Business Insider)報導,前以色列國防官員、現任歐盟情報官員說,伊朗的意外事故,不全然都是意外,其中有一些是以色列的行動,可以注意到受損的都是伊朗的軍事目標,其中的企圖,是希望川普在11月的美國大選之前,再有一些比較強力的對伊朗軍事動作。

早在7月中,《泰晤士報》、《紐約時報》都曾報導過,以色列的情報部門是伊朗核設施爆炸的原因,值得注意的是,以色列雖沒承認,但也沒否認。以色列外交部長阿什肯納齊(Gabi Ashkenazi)在7月5日的新聞發布會上說,關於伊朗,「我們最好別說自己有沒沒採取哪些行動。」

一位以色列前國防官員告訴《商業內幕》,過去一個月在伊朗發生的事故,至少某些事件與以色列有關。

他說:「我不知道到底是意外,哪些是特殊原因,知道了也不會告訴你,因為重點就在讓伊朗人感到很大的壓力。」

這位前官員補充說,以色列政府對伊朗的政策是明確的。

他話鋒一轉,提到以色列有意拉動美國一起加入,他說:「以色列是遵循川普政府的伊朗政策,向伊朗施加最大壓力。」

消息人士稱,在一月份,美國發動無人機襲擊蘇萊曼尼後,伊朗表現出了相當大的耐心與忍受力,這使以色列感到訝異,也使得以色列試圖再對伊朗施以其他壓力。

以色列對伊朗然具有核元素煉製能力感到擔心,所以從歐巴馬時期就反對伊朗核協議,川普的當選,使以色列看到徹底摧毀伊朗核研發實力的機會,在過去近四年的時間,以色列都支持美國對伊朗的各種制裁手段。

這位官員並不同意這種做法,他說:「鑑於世界範圍內的各種危機,比如新冠病毒危機和許多其他因素,在沒有長期戰略的情況下,進行一系列使局勢快速升級的做法是冒險的,我擔心以色列在挑動伊朗的回應(反擊),而他們希望至少在川普還在任期間,演變成軍事升級。」

他表示,如果下一任總統是拜登,民主黨政府不太可能再進行這種冒險和秘密任務。

文章來源:Israel keeps blowing up military targets in Iran, hoping to force a confrontation before Trump can be voted out in November, sources say

(中時電子報 江飛宇)