以國炸毀伊朗設施 逼迫川普發動更多攻擊

過去幾星期，伊朗幾乎每周都有重大事故發生，6月22日發生飛彈製造設施爆炸、7月2日發納坦茲核精煉設施(Natanz Nuclear station)發生爆炸，7月16日，布什爾港口(Bushehr)造船廠發生失火。有一種看法認為，有些事故是以色列發動攻擊導致，以色列是企圖美國總統川普能夠跟進，再對伊朗發動攻擊，像是1月份，狙殺伊朗高級將軍蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)那種行動，至於背後原因，是擔心要是川普落選，美國可能重回對伊朗和緩路線。

商業內幕(Business Insider)報導，前以色列國防官員、現任歐盟情報官員說，伊朗的意外事故，不全然都是意外，其中有一些是以色列的行動，可以注意到受損的都是伊朗的軍事目標，其中的企圖，是希望川普在11月的美國大選之前，再有一些比較強力的對伊朗軍事動作。

早在7月中，《泰晤士報》、《紐約時報》都曾報導過，以色列的情報部門是伊朗核設施爆炸的原因，值得注意的是，以色列雖沒承認，但也沒否認。以色列外交部長阿什肯納齊（Gabi Ashkenazi）在7月5日的新聞發布會上說，關於伊朗，「我們最好別說自己有沒沒採取哪些行動。」

一位以色列前國防官員告訴《商業內幕》，過去一個月在伊朗發生的事故，至少某些事件與以色列有關。

他說：「我不知道到底是意外，哪些是特殊原因，知道了也不會告訴你，因為重點就在讓伊朗人感到很大的壓力。」

這位前官員補充說，以色列政府對伊朗的政策是明確的。

他話鋒一轉，提到以色列有意拉動美國一起加入，他說：「以色列是遵循川普政府的伊朗政策，向伊朗施加最大壓力。」

消息人士稱，在一月份，美國發動無人機襲擊蘇萊曼尼後，伊朗表現出了相當大的耐心與忍受力，這使以色列感到訝異，也使得以色列試圖再對伊朗施以其他壓力。

以色列對伊朗然具有核元素煉製能力感到擔心，所以從歐巴馬時期就反對伊朗核協議，川普的當選，使以色列看到徹底摧毀伊朗核研發實力的機會，在過去近四年的時間，以色列都支持美國對伊朗的各種制裁手段。

這位官員並不同意這種做法，他說：「鑑於世界範圍內的各種危機，比如新冠病毒危機和許多其他因素，在沒有長期戰略的情況下，進行一系列使局勢快速升級的做法是冒險的，我擔心以色列在挑動伊朗的回應(反擊)，而他們希望至少在川普還在任期間，演變成軍事升級。」

他表示，如果下一任總統是拜登，民主黨政府不太可能再進行這種冒險和秘密任務。

文章來源：Israel keeps blowing up military targets in Iran, hoping to force a confrontation before Trump can be voted out in November, sources say

(中時電子報 江飛宇)