英禁用華為後 擬轉與日本合作發展5G

英國屈服於美國壓力，將中國資通訊設備大廠華為排除出該國5G網路建設後，日本經濟新聞，當下英政府正轉投日本，希望合作建立5G網路。

報導稱，英國官員在東京對日本官員表示，日本電氣公司（NEC）和富士通集團可能會取代華為，成為英國5G網路設備的供應商。英國官員已經要求日方提供支援，以提高5G網路的技術和成本效率。

英國的目標是讓日本公司與瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞等其他西方科技巨頭展開競爭，以推動開發適合英國電信公司採用的低成本產品。

7月14日，英國政府決定，自2021年起禁止該國移動運營商購買華為5G設備，並要在2027年以前將華為排除出英國的5G設備供應。

這一決定宣佈後不久，英國政府官員16日就會見了包括日本國家安全保障局、國家網路安全事件整備和戰略中心等日本政府機構的代表，以尋求合作。日本方面也認為有必要與英國企業合作開發5G技術。

報導稱，華為、愛立信、諾基亞這三家公司控制了全球5G近80％的市場，日本電氣公司和富士通控制比例不到1％。儘管當下愛立信和諾基亞在英國占主導地位，但倘若日本公司能夠滿足英國的品質要求，提供低成本產品，日本企業也許能夠擴大他們在英國的市場份額。

日本電氣公司的消息人士透露，該公司已經在與英國方面進行討論。富士通的消息人士表示，該公司正在尋求在歐洲銷售其產品的機會。

報導還稱，日本政府已經決定投資700億日元（約45.7億元人民幣）來支援日本電氣公司等企業開發基站設備和網路。這些資金來自一個獨立的行政機構——新能源和工業技術發展組織。