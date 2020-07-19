矽谷最神秘獨角獸 Palantir擬直接掛牌

創立於2004年的大數據分析公司Palantir，堪稱是矽谷最資深的私營新創公司，該公司日前透露，已以保密形式向美國證管會（SEC）提交上市文件。不過Palantir可能不採傳統IPO（首次公開募股）方式，而是仿照音樂串流龍頭Spotify直接掛牌。

這家由矽谷創投大亨蒂爾（Peter Thiel）創辦的數據分析公司，專賣大數據軟體給全球政府和企業，最著名的事跡就是利用大數據技術，協助美軍成功定位狙殺恐怖首腦賓拉登，Palantir也有矽谷最神秘獨角獸的封號。

Palantir打算公開上市喊了至少五年，卻始終只聞樓梯響，吊足市場胃口。該公司的上市之路波折不斷，對投資人的轉虧為盈承諾一再跳票，至今尚未實現年度獲利，此外旗下員工煽動要將他們的私募股票拿到公開市場交易。

而2020年又多了新冠疫情來攪局，憂心企業客戶礙於疫情刪減支出之下，Palantir的上市計畫更添陰霾。

Palantir雖在日前鬆口向SEC提交上市文件，但聲明中並未揭露財務資訊，也沒明指該公司高層希望達到的估值目標。

據熟悉內情人士透露，Palantir傾向直接上市（direct listing），有別傳統IPO公開發行新股的作法。直接上市的好處之一，是可省下付給投資銀行的承銷費用。

這有前例可循，音樂串流巨頭Spotify、企業通訊軟體供應商Slack Technologies，皆選擇跳過IPO直接掛牌。

Palantir作為未上市公司，估值高達200億美元。據兩名投資人透露，依照傳統會計原則，Palantir 2019年營收將近7.5億美元。該公司4月告訴美媒CNBC，2020年營收可望突破10億美元。

Palantir旗下有2,500名員工，共同創辦人蒂爾曾鼓勵Palantir盡可能維持私營，但另一共同創辦人隆斯戴爾（Joe Lonsdale）亟力遊說IPO。