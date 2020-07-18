那指周線變臉收黑 美股後市聚焦特斯拉財報

今年來漲翻天的那斯達克指數，過去一周反轉走低，引發外界揣測這波漲勢是否將急踩剎車。分析師指出，微軟、特斯拉與英特爾等多家科技龍頭企業，緊接將在本周密集發布財報，上述企業業績好壞，將是那指多頭能續漲或是拉回修正的主要關鍵。

美股上周五（17日）在網飛重挫下，主要指數終場漲跌互見，也結束一周的波動走勢。道瓊工業指數下跌0.2％，收在26,671.95點，標普500與那指則雙雙小漲0.3％，各自以3,224.73與10,503.19點報收。

更引人關注的是，今年來漲勢強勁的科技股在過去一周卻陷入掙扎，原本股價多次奔高的臉書、Alphabet與微軟等大型科技股均欲振乏力，亞馬遜周線也大跌逾7％，不僅創下11周來首度走低，也為2月28日以來最糟單周走勢。

科技股趨疲連帶也波及那指一周反轉收黑1.1％，大幅落後道瓊與標普的1.3％與2.3％周線漲幅。

Clarfeld Citizens私人財富公司資訊長漢斯（Michael Hans）認為，某些特定類股暫時休息，就類股輪轉觀點來看，有助股市更為健康。

但也有分析師指出，由於那指近來漲勢過強，在居高思危心態使然，科技股面臨回檔壓力已經不斷增強。BTIG股票與衍生策略部門負責人艾曼紐（Julian Emanuel）就預期，那指近期修正幅度可能高達10％。

美股本周將有數十家企業接力發布財報，當中包括將在周三發布業績的微軟與特斯拉，以及周四的推特與英特爾等。然而在這些財報中，又以股價屢創新高的特斯拉備受矚目。分析師預期特斯拉每股將虧損14美分，營收為51億美元。

受投機買盤簇擁，特斯拉股價今年來瘋漲超過260％，也讓該公司執行長穆斯克身價已正式超越股神巴菲特。不過有些分析師憂心警告，特斯拉股價早與基本面脫鉤，並且無法適當反映它所面臨的風險。