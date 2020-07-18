防疫苗遭美攔截 英政府盼在國內實驗

新冠肺炎疫情反彈，對疫苗的需求更甚。倫敦帝國學院（Imperial College London）研發的疫苗已開始進行第二階段人體實驗。領導疫苗研發團隊的沙托克（Robin Shattock）教授表示，可望在明年上半年在英國推出疫苗。但他17日接受天空新聞（sky news）訪問時表示，政府希望人體實驗最好在英國進行，言下之意，擔心疫苗若在他國（如美國）生產與實驗，恐被川普政府攔截，悉數占為己有，到時就連疫苗研發國恐怕都沒有疫苗可用。

沙托克教授透露，在英國進行實驗性注射是「刻意為之」，因為英國政府鼓勵他們這麼做，確保英國有能力生產疫苗。

他說，這是基於前車之鑑。敲響警鐘的前例是美國大量採購抗病毒藥物瑞德西韋，甚至可能援引「國防生產法」，確保美國不會缺貨。

他也駁斥了英國情報機構本周稍早與美加聯合發布的報告，高調稱「俄羅斯駭客」正在滲透進行疫苗研究的機構。他反過來呼籲各國齊心協力，儘快推出窮國也買得起的疫苗，以免富國用高價將疫苗搜刮一空，導致不肖商向絕望的窮國出售假疫苗。

（ 中時 鍾玉玨）

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