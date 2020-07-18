快了！前Fed老大警告：美將引爆一場災難

美國16日新增7.7萬例新冠確診病例，再創下單日新高紀錄。由於疫情持續惡化，外界對於川普政府最新救市計畫充滿期待，但聯準會（Fed）前主席葉倫表示，對新一輪財政刺激措施上限為1兆美元感到憂慮，並警告，政府失業救濟金補助將在7月底到期，可能引發美國經濟一場「災難」。

外媒報導，聯準會兩位前主席柏南克與葉倫出席國會聽證會時表示，美國從疫情衝擊中恢復的速度可能緩慢，而且表現得參差不齊，他們認為，聯準會可能會採取控制收益率曲線來幫助經濟，並期待Fed對短期利率計畫提供更明確的指引。

兩人也強調，美國國會應該通過更多刺激經濟法案，以因應疫情對經濟帶來的衝擊。

柏南克指出，低利率環境為美國提供融資機遇，且不認為Fed的政策造成意料之外的通膨。

葉倫則表示，對於川普政府新一輪財政刺激計畫上限為1兆美元感到擔憂，並示警，政府失業救濟金補助7月底到期，可能對經濟造成另一場「災難」。

美國聯邦政府發放的每周600美元失業救濟金，將於7月25日劃下句點，這筆補助對不少家庭而言是救命錢，除非國會採取行動延長這項補助措施，否則將影響美國2500萬人。

（中時電子報 吳美觀）