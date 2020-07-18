美封殺華為等5陸企 800家日企竄逃

美國政府2019年頒布臨時規定，依循國防授權法，禁止美國聯邦機構及其承包商採購包括華為在內的5家大陸企業電訊設備，預計在今年8月13日正式上路。若依照美國這條禁令來看，許多企業將無法繼續出貨給美國聯邦機構，為了因應衝擊，有日本企業開始尋找新的供應商來源。

據《日經中文網》報導，這條禁止美國聯邦機構向華為、中興通訊、海康威視、大華技術以及海能達等5家大陸電信設備供應商採購的法令，影響超過 800 家日企。

美國政府預計，這些供應商整併成本高達800億美元(約2.36兆元新台幣)，相關規定已經在14日公布，美國政府 2019 會計年度採購金額5800億美元，對日企採購金額占比15億美元，交易項目達1萬1000項，交易對象大多為與美國政府簽約的美國法人，以及與駐日美軍的業務關係。這條法令將導致美國政府是否繼續與這些供應商進行業務往來，或是僅保留並加強主要供應商。

日本大型科技公司軟銀（SoftBank Group）一部分4G網路設備，汰換華為與中興通訊的產品，然而，軟銀仍在販售部份的中興5G手機，並且不打算更改計畫。日本電信電話（NTT）在日本以外市場，也有部份電信設備與這5家陸企有業務關係，代表NTT勢必得在禁令實施前，汰換所有與華為等陸企有關的電信設備。

文章來源：日經中文網

（中時電子報 呂承哲）