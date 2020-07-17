美疫情不妙 祖克伯批政府令人失望

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）近日在臉書直播中訪問白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci），談到美國最新疫情進展與白宮的防疫政策，忍不住抱怨美國擴大病毒篩檢的速度太慢，還批評總統川普的作為令人「非常失望」。

祖克伯16日在臉書平台上進行直播，請來佛奇接受線上專訪。祖克伯於直播中表示：「起初我的確同情政府，因為我知道無論我們做得多好，疫情仍舊難以控制。」

但祖克伯隨後改口表示：「現在已經7月了。我覺得我們本該能避免疫情再度惡化，但很遺憾國內病毒篩檢產能依舊不足，而你（佛奇）和疾病管制中心（CDC）頂尖科學家的信用也遭到打壓，因為白宮至今仍有官員認為大家無須遵守基本防疫規範，例如戴口罩。」

祖克伯雖未點名他口中所指的白宮官員名單，但外界很清楚他是在批評川普，因為疫情爆發以來川普始終不願在公共場合戴口罩。

過去幾個月來已有不少醫學研究指出，戴口罩能有效降低感染新冠病毒風險。川普在上周終於首度在公開場合戴上口罩，但他至今堅持不將戴口罩列入聯邦政府防疫政策之一，繼續讓地方政府自行定奪。

祖克伯在直播中也和佛奇討論新冠肺炎疫苗的研發進展，以及一般民眾應遵守的防疫規範，不料直播中竟有惡意使用者在留言區散佈有關疫苗的假消息，讓祖克伯面子盡失。

自從2016年美國總統大選以來，假新聞在網路上流竄的問題已讓臉書飽受各界撻伐。這些年來祖克伯費盡心力改善臉書網站設計，希望杜絕假新聞，但16日這場直播卻透露臉書尚有改進空間。

臉書近來也因放任川普在網站上發布煽動暴力的言論而受批評，甚至引爆大批企業廣告主聯合抵制。