金融巨鱷助陣 拜登季度募款首勝川普

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）募款進度突飛猛進，第二季募得2.8億美元，首度超越川普陣營的2.7億美元。不少昔日民主黨金主都慷慨出資，其中被喻為「金融巨鱷」的索羅斯（George Soros）捐款金額高達50萬美元。

第二季拜登陣營募款總額有5,300萬美元來自個人捐款金額達6位數的大金主。除了索羅斯之外，臉書共同創辦人莫斯科維茲（Dustin Moskovitz）捐款62萬美元，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）媳婦凱薩琳‧梅鐸（Kathryn Murdoch）也捐款62萬美元。

相較之下，第二季川普陣營募款總額只有1,800萬美元來自個人捐款金額達6位數者，可見拜登競選募款活動雖比川普晚起步，但在4月正式獲得民主黨提名總統候選人後募款實力倍增。

根據法律規定，拜登競選團隊先前只能接受每人最高5,600美元的政治獻金，但在正式獲得民主黨提名後，拜登競選團隊得以和民主黨全國委員會聯手，建立「拜登行動基金」及「拜登勝利基金」兩大募款單位，接受個人最高6位數捐款金額。

拜登在6月舉辦的多場募款活動請來先前角逐黨內提名的希拉蕊（Hillary Clinton）、華倫（Elizabeth Warren），以及前總統歐巴馬站台，成功吸引許多在黨內初選時觀望的金主回籠。

但川普也不甘示弱，在6月舉辦美國疫情爆發以來首次現場募款活動，且近日還將主持一場單人票價最高10萬美元的虛擬募款活動。

川普與共和黨全國委員會建立的「川普勝利基金」在第二季爭取到多對富豪夫婦聯手捐款，其中漫威娛樂集團總裁帕爾穆特（Isaac Perlmutter）夫婦共同捐款115萬美元，飛機維修公司Jet Support Services董事長布克（Robert Book）夫婦也捐款116萬美元。