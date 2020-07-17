華爾街投行 看壞美元後市

歐元與日圓表現將相對亮眼

華爾街投行基於今年11月美國大選、新冠肺炎拖累美國經濟復甦腳步，以及美國債務負擔沉重等理由，看壞美元後市。同時，分析師預估歐元與日圓表現將相對亮眼。

美元近來走勢疲弱，華爾街分析師警告，美元可能進一步下滑。麥格理外匯交易策略師貝瑞（Gareth Berry）指出，對美元後市看法悲觀，在美國11月總統大選之前，美元走勢可能下跌。美元指數17日盤中走低0.3％，報96.05。三個月以來大幅滑落3.74％。

貝瑞表示，美元本該是避險貨幣，但歷史經驗顯示，政治事件可能導致美元貶值，例如2011年的債務上限危機，以及2016年總統大選。貝瑞認為日圓和歐元可成為美元的主要替代貨幣，他預估日圓在11月前可望升至102日圓兌1美元，目前日圓匯價約在107左右。

野村也在報告中指出，預估美元長期將呈下滑趨勢，而且美元的地位將減弱。美國龐大的赤字、經濟展望疲弱，在此同時，歐洲凝聚力增加，將開始削弱美元。

野村預估，未來五年美元可能貶值20％。2020年迄今，歐元兌美元攀升約2％。

野村表示，美國總統川普處理新冠肺炎疫情的方式，和大行孤立主義政策，強調「美國優先」，皆不利美元走勢。此外，美國在國際舞台的影響力降低，助長其他國家增持美元以外的貨幣，亦可能讓美元貶值。

美國解封後疫情再次升溫，野村策略師羅契斯特（Jordan Rochester）指出，美國太快解封，美國回應疫情的方式可能導致中期美元貶值。市場預估，美國利率將會有更長一段時間，維持在接近零的水準，也讓美元承受壓力。美國政府大舉發債支應振興開支，2020財年的聯邦赤字可能達到國內生產毛額（GDP）的101％。

此外，歐洲可望通過7,500億歐元刺激經濟計畫，專家指出，這是歐洲邁向財政政策合作重大一步。