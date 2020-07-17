創新低！美30年期房貸利率跌破3％

美國房貸巨頭房地美（Freddie Mac）16日指出，30年期固定抵押貸款平均利率跌至2.98％，來到追蹤該數據近50年來的最低水位，連續第3周創新低，也是今年來第7度改寫歷史新低紀錄。

新冠肺炎大流行將全球市場攪得天翻地覆，股市上沖下洗震盪劇烈，美國公債殖利率跌至歷史谷底，但疫情對30年期房貸利率的衝擊尤其明顯。

環顧歷史，在1980年代初，美國聯準會為抗通膨大舉升息，30年期房貸利率因而飆升到18％以上。

美國房地產網站Zillow Group經濟學家塔克（Jeff Tucker）表示，30年期房貸利率跌破3％，「是很不得了的基準，意味我們仍身處危機當中。」

房地美指出，今年初30年期固定抵押貸款平均利率為3.72％，1年前尚在3.81％。

抵押貸款利率的走勢，通常與美國10年期公債殖利率亦步亦趨。每當經濟前景黯淡，投資人會搶買債券等避險資產，債券價格漲，殖利率就往下掉。

房貸利率低通常能帶動房屋銷售，但新冠疫情重創房市，低利率也無助緩和今春房市受疫情的衝擊。據全美不動產經紀人協會（NAR），4、5月成屋銷售分別月跌17.8％、9.7％。

美國線上貸款平台LendingTree首席經濟學家卡菲茲（Tendayi Kapfidze）表示：「表面上看來，低利率是大利多。但當你深究起來，還是有其他因素影響民眾的購屋能力。」

對數百萬受疫情拖累丟掉工作飯碗的美國人來說，買房子根本遙不可及。即便是有購屋能力的人，擔心疫情復發導致經濟長期低迷，對買房也是裹足不前。

不過有跡象顯示，今春居家避疫的買家漸漸出籠重返房市。根據抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據，6月申貸購屋者年增17％。

房利美（Fannie Mae）經濟學家預期，隨著今春積壓的房屋交易去化，房屋銷售在7月或8月將達頂峰。

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