英開鍘華為 「五眼」這國表態：我們不跟進

在華府施壓下，英國首相強森終於決定對大陸電信巨擘華為開鍘，預計於2027年全數換掉現有的華為行動網路設備，為川普政府一大勝利。不過，同為國際情報組織「五眼聯盟」之一的紐西蘭表示，不會跟進英國禁用華為，未來也不會排除使用其設備。

據紐西蘭廣播電台（RNZ）15日報導，在美國一再聲稱華為設備將造成國安威脅後，讓英國決定其5G建設徹底排除華為參與，隨後也讓外界關注由美、英、加拿大、澳洲以及紐西蘭組成的「五眼聯盟」中其他成員態度。

對此，紐國司法部長兼政府通訊安全局主管利特爾（Andrew Little）表示，紐國政府不會排除未來與華為合作，「紐西蘭並未禁止任何電信供應商」，「我們有一套完善且獨立的規範程序，2014年通過的『電信攔截能力與安全法案』（TICSA）能確保我們網路安全」，認為這一監管模式能完善地為紐西蘭民眾服務，並強調所有的決定都是經過具體案例分析，且都符合法律。

不過一名科技評論員表示，華為實際上的表現並未達到紐西蘭所要求的標準，「華為在首次測試時並未通過，雖然無法參與網路建設，但並非禁止；只要通過檢測仍有機會，但這也正是為何紐西蘭並未正向華為下訂單」。

報導也指出，實際上也沒有紐西蘭的電信營運商正使用華為5G科技，英國跨國電信公司沃達豐（Vodafone）與電信公司Spark目前都使用諾基亞（Nokia）的設備。此外，Spark與營運商2 Degrees也拒絕透露未來是否與華為進行5G網路建設合作。

對此，紐西蘭電信用戶協會首席執行長克雷格.楊（Craig Young）也表示，若在紐西蘭實施禁令，意味較少競爭，「那麼供應商所提供的服務就會縮減，因此當需要購買網路設備時，一定程度的競爭壓力是必須的，如今這種競爭已不會較過去激烈，但我們將在長期目睹價格上揚，而非下降」。他也指出，目前2G、3G和4G網路已被高度整合，如果實行禁令，在核心網中使用了華為設備的運營商將被迫更換更昂貴的硬體，2 Degrees就正面臨此一處境。

雖然紐西蘭政府通訊安全局曾於2018年底時曾表示，在Spark所架設的行動網路中已確認存在重大風險危機，並表示Spark可與該部門合作以減少風險。不過，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）曾於2019年2月時曾表示，紐西蘭並未排出華為參與5G建設，也並未做出最終決定。

目前在「五眼聯盟」中，明確拒絕華為除了美、英之外，澳洲早於2018年8月宣布禁用華為設備，只剩紐西蘭與加拿大並未明確表態。

（ 中時電子報 馮英志）

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