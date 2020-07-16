搞錯股票代碼？散戶搶買特斯拉 這檔跟著漲

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今年以來股價瘋漲，是市場中的熱門股票。有趣的是，似乎是投資人搞錯股票代號，另一檔與特斯拉代號相似的股票竟也大漲。

外媒報導，受到投資人關注的特斯拉股票代號為「TSLA」，而另一檔完全不相干的生技業者Tiziana Life Sciences卻因為股票代號「TLSA」與特斯拉相似，股價近來也是漲不停。過去一個月，Tiziana股價大漲47%，特斯拉則大漲56%。

據了解，Tiziana並未公布營收、也沒有分析師追蹤，今年初該公司股票市值不到7500萬美元。

報導指出，就連Google也難以分辨兩家公司，Tiziana今年宣布與新冠肺炎有關的醫療合作，但若以「TLSA stock」、「TLSA investor relations」為關鍵字搜尋，Google卻會出現有關特斯拉的訊息。

特斯拉一直是散戶關注的焦點。根據Robintrack.net統計，13日特斯拉股價大幅波動之際，美國散戶愛用的知名投資平台羅賓漢 （Robinhood）在短短4小時間，吸引了近4萬名散戶搶買特斯拉股票。

文章來源：Tesla Hit a New High. No, It Was TLSA. Confused?

（中時電子報 徐慈薇）

延伸閱讀

今年股價飆200％ 特斯拉泡沫再起？

獲大摩看好 特斯拉股價連六漲再創新高

超強妖股！特斯拉10年飆70倍 又被喊到天價