救選情！落後拜登15% 川普先對自己人下手

美國總統川普。圖／美聯社

新冠疫情在美持續惡化，連累美國總統川普連任選情，從疫情爆發以來的民調顯示川普仍持續落後民主黨對手拜登，根據最新民調顯示兩人差距已擴大15百分點，執政滿意度也不盡理想，對僅剩下3個多月時間的川普可謂選情堪憂。對此，川普日15宣布重整競選團隊，原先擔任2020年連任總幹事帕斯凱爾，被曾任白宮政治辦公室主任的史泰平取代。

據《國會山莊》報引用昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調報導，拜登以52%領先川普的37%，為該大學民調中，拜登領先最大的一次；先前一次民調為拜登領先川普8個百分點，而上一次拜登以二位數領先是在5月時，當時以11個百分點領先川普。

報導指出，這份民調川普而言對苦苦追趕的川普選情，可謂雪上加霜。此外，川普的執政滿意度掉至36%，創下近兩年來的新低，而不滿意總統表現的比例上升至60%，較6月上升5個百分點。此外，有別於上月民調結果，這次有50%受訪者認為拜登在處理經濟問題上會比川普更好，而一再宣稱在經濟領域上絕對贏過拜登的川普，僅獲45%認同。

面臨選情遲遲不起色，讓川普決定換下連任總幹事的帕斯凱爾（Brad Parscale）並在臉書上宣布先前剛升為競選副總幹事的史泰平（Bill Stepien）已升為競選總幹事，而帕斯凱爾仍留在競選團隊，成為數據與數位業務的資深顧問。

川普在推特上表示，「他們兩位都參與了我在2016年贏得歷史性的那場大選，我也期待他們可帶來重要的連任大勝」。對於民調，川普在推特表示「我們的民調正在快速反升，經濟更好，治療新冠肺炎的疫苗與療法也很正在路上，美國人想要更安全的街道與社區」。

文章來源：Trump shakes up campaign leadership, demotes Parscale

文章來源：Biden leads Trump by 15 points in latest Quinnipiac poll

（中時電子報 馮英志）

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