沃爾瑪規定顧客戴口罩 全美商店20日起實施

美國新冠肺炎確診數激增，越來越多商家強制顧客戴口罩，連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）今天也宣布跟進，下周起，所有顧客進店時都必須戴上口罩。

作為全球最大零售商的沃爾瑪，先前僅鼓勵顧客遮蔽臉部，而今做出這項宣布，無疑讓提倡戴口罩的行動更獲鼓舞。許多國家對於口罩的接受度日益增加，但在疲於對抗疫情的美國，口罩卻成了文化衝突的引爆點。

沃爾瑪表示，口罩「非常重要」，為讓公司有時間張貼告示並訓練「健康大使」，以利新措施施行，這項規定將從20日開始實施。

沃爾瑪在官網表示，戴口罩是「每個人都能為了自己以及在我們設施的其他人做的簡單動作」；全國零售聯盟（National Retail Federation, NRF）立刻表示支持沃爾瑪此舉，希望沃爾瑪的宣布能促進相關辯論。

沃爾瑪和旗下的山姆會員商店（Sam’s Club）全美共有5,300多間分店，在近幾週新冠肺炎病例以及住院數激增的南部與西部州市占率更大。

截至今天為止，美國已有13萬6,000人死於新冠肺炎，而根據美國各地23個研究團體的模型平均，截至8月8日，病逝人數應會突破15萬7,000人，一些模型甚至估計11月時病故人數將會超過22萬人。

近日加州、德州等地方政府要求民眾戴口罩後，今天阿拉巴馬州成為最新一個要求民眾戴口罩的州。

昨天百思買公司（Best Buy）才要求民眾遮蔽臉部，先前星巴克（Starbucks）、蘋果（Apple）等公司也已做出類似宣布。