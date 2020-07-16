全球近58萬人死於新冠 逾1340萬人確診

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日19時（台灣16日凌晨3時），全球至少57萬9938人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），確診病例逾1340萬7780例。

疫情去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少726萬4600人被認為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬6900人病故、346萬5031人確診，至少104萬9098人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬4133人喪生、192萬6824人染疫）、英國（4萬5053人喪生、29萬1911人染疫）、墨西哥（3萬6327人喪生、31萬1486人染疫）及義大利（3萬4997人喪生、24萬3506人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3611例確診、4634人不治，目前有7萬8693人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬3793死、287萬9566例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬9597死、349萬5775例確診；美國和加拿大累計14萬5740死、357萬3752例確診。

亞洲累計4萬5518死、186萬260例確診；中東地區累計2萬1364死、95萬7272例確診；非洲累計1萬3786死、62萬9080例確診；大洋洲累計140死、1萬2077例確診。