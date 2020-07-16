巴西總統確診一週後 新冠篩檢仍呈陽性

巴西總統波索納洛上週確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）後，本週進行第2次篩檢，結果呈陽性，顯示體內仍有病毒，仍可感染他人。

波索納洛（Jair Bolsonaro）今天通過社群媒體表示，昨晚他進行第2次篩檢，採用病毒核酸檢測（RT-PCR），使用棉棒刮取鼻腔黏膜，檢測檢體是否有病毒感染，結果呈陽性。波索納洛的RT-PCR檢測結果必須是陰性，才能判定體內已無2019冠狀病毒。

儘管體內仍有病毒，波索納洛說他很好，沒有發燒和肌肉痠痛等武漢肺炎症狀。目前在總統官邸晨曦宮隔離，不能去總統府高原宮或旅行，只能在官邸通過視訊會議遠距辦公。

波索納洛7日召開記者會宣布感染2019冠狀病毒，在記者會結束時，波索納洛要求在場記者離他遠一點，因為他要摘下口罩。波索納洛此舉在社群媒體引起負面反應，里約州議員福雷修（Marcelo Freixo）因此向聯邦法務部檢舉，控告波索納洛將新聞專業人員置於危險之中，犯下公共衛生罪。

當時，波索納洛非常自然地說，自己的檢測結果呈陽性，還說：「沒有什麼好擔心害怕的，因為這就是人生，現實就是這樣。」

波索納洛說他在5日開始出現發燒攝氏38度、咳嗽和不舒服等症狀。6日症狀加劇，於是前往首都巴西利亞三軍醫院進行2019冠狀病毒篩檢。波索納洛還說他照了X光，肺部很乾淨。

波索納洛強調他已開始服用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）治療2019冠狀病毒疾病，還說服用此藥後感覺比較好，重新捍衛使用它來對抗2019冠狀病毒，儘管只是輕症病例。根據波索納洛的說法，服用羥氯奎寧後「幾乎是馬上感覺好轉。」

波索納洛和美國總統川普一樣，積極捍衛使用羥氯奎寧，儘管沒有結論性研究證明此藥物對抗2019冠狀病毒的效用。有關批准公立醫療體系使用羥氯奎寧的爭論，甚至導致衛生部長泰克（Nelson Teich）在5月15日離職。

從那以後，巴西衛生部就由沒有醫療領域經驗的陸軍上將帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）擔任代理部長。部分醫學界也反對使用此藥物治療2019冠狀病毒疾病。

自2月底武漢肺炎疫情在巴西爆發以來，波索納洛一再違反國內外衛生高層對有關預防感染病毒的建議，他反對各州政府為降低感染速度採取的關閉商業和採取社交隔離措施。

過去4個月，波索納洛多次訪視巴西利亞和周邊城市的街頭商業，引起群眾聚集，並且參加支持政府的示威活動。每一次，波索納洛都沒有戴口罩，與人們近距離接觸、拍照和握手寒暄。

巴西各州衛生廳最新武漢肺炎疫情資料指出，過去24小時巴西新增3萬9 , 705例確診、1 , 261例死亡，累計197萬909例確診、7萬5 , 523例死亡。