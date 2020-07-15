駭客攻擊推特帳號 馬斯克與貝佐斯都遭殃

社群媒體推特（Twitter）今天遭大規模侵入，蘋果公司及名人馬斯克（Elon Musk）和貝佐斯（Jeff Bezos）等官方帳號遭駭客攻擊，為的是詐取加密貨幣比特幣（bitcoin）。

法新社報導，推特證實備受矚目的用戶帳號遭駭客侵入騙錢一事，並表示正致力解決一起「安全事件」。

推特指出：「我們意識到一起安全事件正對推特帳號造成影響。」

「我們正在調查並著手修正，將在短時間內針對每位用戶進行更新。」

遭駭帳號快速增加，包括美國2020年民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）、前總統歐巴馬（Barack Obama）、交通網絡公司優步（Uber）、微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、比特幣專業公司和其他許多帳號。

詐騙訊息透過這些知名帳號發出，告訴網友在30分鐘內匯出價值1000美元的比特幣，就能回收兩倍的錢。這些訊息很多已被刪除。

雙子星（Gemini）加密貨幣交易所共同創辦人溫克勒佛斯（Cameron Winklevoss）推文警告：「這是詐騙，不要參加！」

根據推特上的留言和發文，可能已有價值數千美元的比特幣匯入駭客的數位帳號。