東京舞台劇群聚感染 59人染疫850人列追蹤

日本東京新宿區一座劇場發生新冠肺炎群聚感染，已知男星山本裕典及演員、工作人員、觀眾等59人確診，密切接觸者850人。這是東京都內劇場發生群聚感染首例。

東京都新宿區劇場「新宿劇場萌里英留」舉辦的年輕偶像舞台劇「THE★JINRO―帥哥人狼偶像是誰」於6月30日到7月5日間表演，卻爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）群聚感染。

舉辦公演的公司Rise Communication今晚更新首頁表示，已知17名表演者、8名工作人員、34名觀眾共59人確診。

演出舞台劇的男星山本裕典、舞台劇企劃兼電影評論家有村昆及其妻、自由主播丸岡泉美接受檢查後確診。

東京都政府、保健所人員進行調查後，研判舞台劇公演時室內空氣並未充分流通。大約有850人被列為密切接觸者。

日本體育報Sponichi Annex報導，舉辦公演的公司表示，7月6日得知演出者當中8人組男性團體Super Break Dawn之中，23歲的TAKUYA確診，要求所有演出者與工作人員8日接受PCR檢查，9日得知32歲男星山本裕典等人確診。

與山本合作演出的17名藝人及所有工作人員10日被保健所列為密切接觸者。

東京都政府13日表示，密切接觸者約有850人，其中觀眾約800人、表演者及工作人員約50人。