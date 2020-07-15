爭取特斯拉設廠 德州祭減稅

德州特拉維斯郡 （Travis）官員14日表決通過，若電動車大廠斯特拉（Tesla）願意砸下11億美元在當地設立汽車工廠，該公司將可獲得至少1,470萬美元的稅務優惠。德州與奧克拉荷馬州皆積極爭取特斯拉設廠，祭出鉅額減稅可望讓德州占上風。

特拉維斯郡周二針對特斯拉設廠召開會議，五名委員中四人投票同意、一人棄權。這名棄權委員投票前希望爭取更多審議時間，但特斯拉在場代表表示「高層正與其他州長協商」後，多數成員決定直接表決並通過此案。

該郡決定提供1,470萬美元的退稅優惠，若加上工廠預定地點德爾瓦耶（Del Valle）學區上周四通過的5千萬美元獎勵，那德州計畫提供給特斯拉的稅務優惠逼近6,500萬美元。

特斯拉在美國僅擁有一間工廠、位於加州，該公司近日積極在西南部尋覓新廠地點，希望在該廠打造Model Y電動休旅車與電動卡車，最快將於今年第三季動工。

依特斯拉先前條件，該公司希望特拉維斯郡給予財產稅（property tax）減免80％的優惠、為期10年，相當於1,470萬美元，並於第二個十年給予減稅65％優惠。

特斯拉表示，這座新工廠將為當地帶來約5,000個工作職缺，大部分是低技能性工作，平均年薪約4.7萬美元，但這樣的薪資水平遭批偏低。美國勞工統計局數據顯示，早在新冠疫情爆發前，德州製造業員工平均年薪便超過4.7萬美元。

支持者認為，特斯拉設廠有助於創造就業並拉抬當地經濟，效益絕對高於稅務補貼。但反對者批評，特斯拉勞安紀錄不佳、勞資關係惡劣，希望他們能改善旗下員工待遇與薪資。

事實上，特斯拉也將奧克拉荷馬州杜爾薩（Tulsa）列在新廠地點候選名單裡，但該公司表示第一優先是位於特拉維斯郡的奧斯汀。