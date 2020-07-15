日產轉型 首款電動休旅車亮相

日產周三發表新款全電動跨界休旅車Ariya，是四年業務轉型計畫下的成果之一。日產希望透過轉型來達到持續成長、財務穩定和回復獲利能力等目標。

按照「Nissan Next」計畫，日產承諾2021年底前發表12款新的或重新設計的車款，Ariya就是其中之一。它是日產5月宣布該策略後發表的首款全電動車。

日產營運長古普塔（Ashwani Gupta）說，Ariya為日產在發展上的新一頁，是改變產品思考的催化劑。

日產宣布Ariya在日本生產，然後出口至美國，明年下半年會出貨至經銷商，每輛售價約4萬美元起跳。Ariya將是日產在美國首款配備其駕駛輔助系統「ProPilot Assist 2.0」的車款。

日產指出Ariya是由公司的全球聯盟，在新的車輛平台上研發出來，是日產全電動車與駕駛輔助等技術的「終極表達」。

Ariya充完電後能行駛約300英里，這能滿足一般駕駛人的需求，而且大部份車主都會晚上在家裡為電動車充電，就像為手機充機那樣，因此不用擔心電力來源問題。

雖然Ariya性能可跟目前車市裡部份全電動車款差不多，但還是低於售價更貴的特斯拉電動車，和通用承諾在未來幾年推出的電動車款。

日產要在2024年初以前進行業務重整，包括削減數十億美元的固定成本、取消幾個車款、關閉或重新設置廠房。

日產之所以要進行業務轉型，是因為去年10月到12月當季虧損261億日圓，為11年來首度虧損後，今年來又面對新冠肺炎疫情重創車市，和日產前執行長高恩（Carlos Ghosn）淪為逃犯等醜聞，令日產經營愈來愈困難。

古普塔指全球疫情是日產遇上前所未見的危機，但也迫使公司去學習新而更有效率的工作方式，包括在美國推出線上銷售服務。