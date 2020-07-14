期待更多振興支出！道瓊大漲556點

因新冠肺炎疫情攸關經濟，近來美股互有漲幅。雖疫情在美國仍有持續增長，然投資人期待美國政府祭出更多振興支出，美股道瓊指數14日大漲556點。

美國三大指數收漲！道瓊工業指數大漲556.79點或2.13%，以26642.59點作收。標準普爾指數上揚42.30點或1.34%，收在3197.52點。科技股那斯達克指數上漲97.73點或0.94%，收10488.58點。

至於歐洲股市14日跌多漲少！倫敦FTSE 100指數微漲3.56點或0.06%，以6179.75點作收。法蘭克福DAX 30指數下跌102.61點或0.80%，收在12697.36點。巴黎CAC 40指數下挫48.77點或0.96%，收5007.46點。

( 中時電子報 林宜靜)

財報季開鑼 美股道瓊勁揚556點兩週來最猛

美股財報季起跑，摩根大通與花旗集團業績優於預期，熱錢從科技權值股流向景氣循環股，帶動道瓊工業指數勁揚556點，拉出連3紅漲勢，締造逾兩週來最佳單日表現。

美股盤初在平盤附近遊走，尾盤買氣加溫，道瓊指數終場勁揚556.79點，漲幅2.13%，收在26642.59點。標準普爾500指數上漲42.3點，漲幅1.34%，收在3197.52點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲97.73點，漲幅0.94%，收在10488.58點。

道瓊指數創6月29日以來最佳表現。素有景氣風向球地位的開拓重工（Caterpillar）股價彈漲4.8%，為表現最佳的成分股；能源業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）漲幅都超過3.3%，波音（Boeing）股價漲逾2.4%。

標普500指數11大類股全面收紅。能源股勁揚3.6%，表現一馬當先；材料與工業股漲幅分別達2.5%、2.2%；科技股上漲1.2%，表現相對弱勢。

蘋果公司（Apple）股價漲逾1.6%，收在歷史新高388.23美元。近期股價屢創新高的亞馬遜（Amazon.com）與網飛（Netflix）回檔，分別下跌0.6%、0.1%。

費城半導體指數上漲1.75%。台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.9%，以66.96美元再創歷史收盤新高。

美股財報季本週揭開序幕，照例由銀行股打頭陣。摩根大通（JPMorgan Chase）與花旗集團（Citigroup）第2季受益於交易收入激增，業績優於華爾街預期，但都提列數十億美元準備金，凸顯銀行業預期疫情期間將出現大量貸款呆帳。

摩根大通股價上漲0.6%，花旗則下挫3.9%。富國銀行（Wells Fargo）公布第2季虧損並大砍股利，股價重挫4.6%。

美國加州、德州、佛羅里達、亞利桑那等地疫情惡化，為經濟復甦前景投下變數。但近期經濟數據較春季疫情嚴重時期明顯改善，鞏固投資人信心，加上聯邦準備理事會（Fed）持續灑銀彈支撐經濟，有助美股延續3個多月來的反彈行情。

美股本週盤勢有所變化，強勢科技股開始出現獲利了結賣壓。那斯達克指數昨天盤中一度漲逾2%，再創歷史新高，午盤風雲變色，終場跌逾2%，今天表現也不如道瓊指數與標普500指數。

過去一段時間，蘋果等科技權值股備受投資人青睞，猶如景氣不確定時期的防禦型股票。資金如轉進與景氣變化連動密切的股票，意味投資人看好經濟能挺住夏季疫情考驗，持續復甦。

受疫情導致經濟大規模停擺影響，投資人普遍預期這波企業財報將很淒慘。根據財經資訊供應商FactSet，投資人預估標普500指數成分企業第2季獲利年減45%；金融股受創更深，獲利降幅估達57%左右。

摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）與高盛集團（Goldman Sachs）等指標金融股財報都將在本週公布。

（中央社）