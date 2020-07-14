軟銀急籌錢 有意出售安謀

外傳軟銀集團（SoftBank Group）為了籌措資金，已考慮出售手中的英國晶片設計商安謀（Arm）的部分或全部持股，或者也可能讓安謀股票公開上市。

消息人士稱，軟銀已聘僱高盛集團提供諮詢意見，目前仍在初步評估階段，這些規畫最後也可能無疾而終。

軟銀2016年砸下320億美元收購安謀，曾提及未來將安排安謀重返公開市場。

匿名人士透露，軟銀原本在籌畫分拆安謀以進行股票首度公開上市（IPO），不過隨著外部收購意願浮現，軟銀於是開始研究出售安謀的可行性。目前尚不清楚外部公司有意買下安謀，或只收購部分持股。

軟銀近期的資金需求愈來愈急迫，促使這家日本集團脫手旗下資產以換取資金，藉此買回庫藏股並且支撐表現頹靡的投資公司，俾以安撫激進投資者Elliott Management提出的改革要求。

軟銀本身以及旗下規模千億美元願景基金（Vision Fund）所投資的企業近來表現低迷，因新冠肺炎疫情與隔離措施而使業績受打擊，連帶拖累軟銀獲利。

軟銀曾表示打算出售約410億美元的資產。事實上，該集團手握資產相當可觀，除了安謀以及近期出售、價值約200億美元的T-Mobile US大部分持股之外，軟銀還擁有中國電商巨擘阿里巴巴股份以及一家日本行動服務商。

安謀在2016年併入軟銀之際，所提供的微處理器設計架構應用於全球大多數智慧型手機。此外，鮮少企業併購安謀能夠免於監管機關調查，因安謀身為重量級微處理器設計商，與全球大廠皆有合作，蘋果、三星、高通在不同領域都採用安謀技術。

安謀上周曾表示，旗下物聯網（IoT）將轉至軟銀麾下，由後者直接持有經營，未來將聚焦於核心半導體IP事業。消息人士指稱，此舉是要為公開上市預作準備。