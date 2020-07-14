軟銀急籌錢 有意出售安謀

軟銀本身以及旗下規模千億美元願景基金所投資的企業近來表現低迷，拖累軟銀獲利，激進投資者要求改革。圖／美聯社
軟銀本身以及旗下規模千億美元願景基金所投資的企業近來表現低迷，拖累軟銀獲利，激進投資者要求改革。圖／美聯社

外傳軟銀集團（SoftBank Group）為了籌措資金，已考慮出售手中的英國晶片設計商安謀（Arm）的部分或全部持股，或者也可能讓安謀股票公開上市。

消息人士稱，軟銀已聘僱高盛集團提供諮詢意見，目前仍在初步評估階段，這些規畫最後也可能無疾而終。

軟銀2016年砸下320億美元收購安謀，曾提及未來將安排安謀重返公開市場。

匿名人士透露，軟銀原本在籌畫分拆安謀以進行股票首度公開上市（IPO），不過隨著外部收購意願浮現，軟銀於是開始研究出售安謀的可行性。目前尚不清楚外部公司有意買下安謀，或只收購部分持股。

軟銀近期的資金需求愈來愈急迫，促使這家日本集團脫手旗下資產以換取資金，藉此買回庫藏股並且支撐表現頹靡的投資公司，俾以安撫激進投資者Elliott Management提出的改革要求。

軟銀本身以及旗下規模千億美元願景基金（Vision Fund）所投資的企業近來表現低迷，因新冠肺炎疫情與隔離措施而使業績受打擊，連帶拖累軟銀獲利。

軟銀曾表示打算出售約410億美元的資產。事實上，該集團手握資產相當可觀，除了安謀以及近期出售、價值約200億美元的T-Mobile US大部分持股之外，軟銀還擁有中國電商巨擘阿里巴巴股份以及一家日本行動服務商。

安謀在2016年併入軟銀之際，所提供的微處理器設計架構應用於全球大多數智慧型手機。此外，鮮少企業併購安謀能夠免於監管機關調查，因安謀身為重量級微處理器設計商，與全球大廠皆有合作，蘋果、三星、高通在不同領域都採用安謀技術。

安謀上周曾表示，旗下物聯網（IoT）將轉至軟銀麾下，由後者直接持有經營，未來將聚焦於核心半導體IP事業。消息人士指稱，此舉是要為公開上市預作準備。

工商時報 陳怡均

國際新聞中心

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