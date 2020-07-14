摩根大通 上季獲利砍半

美股財報季本周登場，由銀行股打頭陣，多家銀行14日公布第二季財報，受到新冠疫情衝擊，摩根大通獲利砍半、富國銀行由盈轉虧，但花旗逆勢突圍、營收獲利優於預期。

全美最大銀行摩根大通財報顯示，第二季營收年增15％至330億美元。上季獲利暴跌51％，從去年同期的96.5億美元降至46.9億美元。每股獲利為1.38美元，低於去年同期的2.82美元，但高於市場預估的1.15美元。摩通14日盤中股價上漲0.7％報98.34美元。

摩根大通上季獲利砍半，主因在於該公司提列高達104.7億美元的呆帳準備金，藉此因應肺炎疫情期間升高的放款風險。

執行長迪蒙（Jamie Dimon）表示，儘管近來經濟數據報喜，加上美國政府決策明快推出經濟刺激措施，但「未來道路仍充滿不確定性」。

富國銀行第二季營收年跌17％至178億美元，不如市場預估的184億美元。上季淨虧損24億美元或每股虧損66美分，遠不如去年同期的淨利62億美元或每股獲利1.3美元，創下該公司金融危機以來首度季度虧損。市場原本預估，富國上季每股虧損20美分。

富國銀行上季由盈轉虧，主因在於提列84億美元呆帳準備，這點與摩根大通相同。該行亦宣布最新一季股息僅派發10美分，顯示該公司對於獲利前景相當悲觀。其股價盤中暴跌6.93％報23.65美元。

花旗第二季營收年增5％至198億美元，高於市場預估的192億美元。但上季淨利暴跌73％至13億美元，每股經調整後獲利為50美分，優於分析師預期的38美分。

花旗上季財報優於預期，部分原因在於市場與證券服務交易收入暴增48％至69億美元，得以抵銷疫情對於消費者金融業務的衝擊。其股價盤中大跌2.11％報51.13美元。

執行長高沛德（Michael Corbat）表示：「上季整體表現強勁，其中貢獻最大的是固定收益交易營收暴增68％。」