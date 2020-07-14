英國禁止華為設備 2027年前全面移除

英國政府當地時間14日宣布，到2027年將華為設備完全從英國的5G網路中清除。

英國文化部長奧利弗道登（Oliver Dowden）14日向英國下議院宣布，英國將正式禁止中國科技巨頭華為。Dowden表示，從2021年元旦起禁止從華為購買新的5G設備，且已經在英國5G網路中使用的華為設備必須在2027年之前拆除。



Dowden說，「保護我們網絡安全的最佳方法是讓營運商停止使用受影響的新華為設備來建構英國未來的5G網路。」

長達20年夥伴關係即將告終

英國政府今天宣布，基於安全考量禁止華為參與英國5G網路建設。這項重大決定將贏得華府稱許，但勢必會激怒北京，也意味英國與這家中國電信巨擘長達20年的夥伴關係即將告終。

英國首相強生（Boris Johnson）今天主持國家安全委員會（NSC）會議，討論華為問題，數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）隨後在國會宣布，基於安全考量，自今年12月31日開始，禁止再向華為購買5G設備，而營運商需在2027年全部撤換已經安裝的華為設備。

美國力促強生改變允許華為有限度參與英國5G網路建設的決定，理由是這家中國企業恐構成安全風險。

在各方針對這項議題展開辯論的同時，中國對香港抗議活動的鎮壓和處理冠狀病毒疾病爆發的方式引發質疑，破壞了倫敦和北京當局的關係。

英國一月同意讓華為在英國未來的5G行動網路建設扮演有限角色，但美國鎖定華為供應鏈祭出新制裁，促使英國政府態度大轉彎。倫敦當局認為，美國對晶片科技的最新制裁，影響華為未來是否仍為可靠供應商的能力。（中央社）

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