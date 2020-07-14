逾3千移民染疫！美拼命遣返病患 11國剉勒等

美國移民拘留中心已經淪為新冠病毒溫床及輸送中心，當中有超過3,000名移民、近千名員工確診，不過美國移民局仍持續遣返染疫移民回各國，至今已有11國證實，遣返回國的國民感染新冠肺炎。

路透社報導，4間美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）的私人契約公司昨（13）日向美國國會作證時指出，共有超過930名員工確診新冠肺炎，這些契約商的主要工作是拘留非法移民。美國移民暨海關執法局本身則通報45名員工確診。

此外，全美將近70間移民拘留中心內，共有超過3,000名移民感染新冠肺炎，當中2人喪命。

美國移民拘留中心內的防疫狀況令人擔憂，民主黨籍眾議院國土安全委員會（House Committee on Homeland Security）主席萊斯（Kathleen Rice）表示，近期接獲不少通報，顯示拘留中心員工被配額使用個人防護設備、醫療照護也不足，甚至是延後進行病毒檢測。

另外，《紐約時報》（New York Times）和「馬歇爾計畫」（The Marshall Project）攜手進行的調查也顯示，美國移民暨海關執法局已成為「美國境內及全球的新冠病毒傳播者」。《紐時》指出，至少4名受訪的被遣返移民表示，從美國遣送回國後不久就確診新冠肺炎，這4名移民分別來自印度、海地、瓜地馬拉以及薩爾瓦多。

其中來自海地的非法移民透露，5月的某一天，他在路易斯安那州（Louisiana）的拘留中心確診新冠肺炎，2周後他被遣送回海地時身上還有新冠症狀，出境前他將自己的身體狀況通報給美國機場海關，但是機場醫護人員只讓他服用退燒藥泰利諾（Tylenol）後就登機。

報導指出，正當全世界都在採取措施防範疫情擴散，美國ICE仍持續拘留移民、在各州之間運送他們，甚至將他們遣返回國。

《紐時》一共訪問30多名被拘留的移民，他們描述拘留中心內空間狹窄，也沒有消毒，幾乎無法維持社交距離， 甚至沒有防護裝備，一名拘留在路易斯安那州的古巴移民表示，「這裡就像是顆定時炸彈。」

自3月以來，《紐時》追蹤逾750架ICE國內專機，數千移民被轉送至不同的拘留機構，當中有些人身體已出現不適，一名吉爾吉斯移民表示，他從賓州的矯正中心轉送至德州的拘留機構時，身體已出現新冠症狀，幾天後他確診了新冠肺炎。

《紐時》也另外追蹤逾200架ICE國際遣返專機，當中部分被遣送回國的移民也感染了新冠肺炎。根據ICE統計，自3月以來，美國已遣返逾4萬名非法移民回國，當中宏都拉斯及薩爾瓦多共接收逾6,000人，至今已有11個國家證實，遭美驅逐出境而返國的國民感染了新冠肺炎。

目前散布全美的ICE拘留中心共拘留約22,580人，數字已較前一年的5萬人下降許多。

（中時電子報 吳映璠）

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