全球企業今年新債 達兆美元

一項研究指出，全球大企業今年來為強化財務來對抗新冠肺炎疫情衝擊而舉債，按照目前舉債進度估算，全年舉新債總金額可達1兆美元創新高。

若全球大企業全年真的舉債1兆美元，公司債總額將年增12％至約9.3兆美元。

駿利亨德森（Janus Henderson）的報告指出，去年全球大企業總舉債大增8％，主要是為併購、買回自家股票與配發股息等目的去發行新債來措籌資金，但今年舉債目的已完全不同。許多企業今年獲利受疫情打擊而下滑，必須透過舉債來強化財務體質。

駿利亨德森投資組合經理人米耶（Seth Meyer）說，疫情已改變一切。企業現在最重要任務是保留資金，設法強化資產負債表。

他指出，1月到5月間企業在債市已發行3,840億美元新債，評估信評屬垃圾級企業發行新債規模，在近幾周裡可能已創歷年同期新高。

雖然許多投資級信評企業3月因疫情而無處發債，但在歐美日等主要國家央行推出緊急公司債購買計劃等救市措施下，企業又得以在債市發債。根據駿利亨德森追蹤由900大企業組成的新債指數，1月到5月間發行的新債規模已經較2014年全年高出40％，但同期間稅前獲利僅成長9.1％。債務增長幅度已超過獲利增長幅度。

用來衡量企業債務相對股東權益的槓桿比率，這900大企業去年合計達59％創新高。與此同時，企業把獲利用來償還利息的比率也創新高。

美國企業債務合計3.9兆美元，幾乎占全球企業總債務的一半。主要是在併購需要之下，美國企業過去五年來舉債幅度之大，即超過瑞士以外所有主要國家企業。

不過，在新債指數裡仍然有高達四分之一企業今年來沒有發行新債，部份還持有鉅額現金儲備，像谷歌母公司Alphabet持有1,040億美元。