迎美股財報季 華爾街看衰銀行業

美股財報季本周登場，由銀行股打頭陣揭曉業績，由於將提列鉅額呆帳準備，華爾街看衰銀行業上季獲利表現，富國銀行甚至可能出現虧損。

摩根大通、花旗與富國銀行周二將公布第二季財報，根據FactSet的訪調，美國大型銀行上季獲利將較去年同期暴減至少6成，其中富國銀行將由盈轉虧。

銀行財報看低主要原因有二，一方面聯準會今年初連番降息壓縮銀行業獲利空間，另一方面隨著新冠肺炎疫情重創經濟，放款風險大增，迫使業者必需提列高額呆帳準備。

富國銀行執行長夏爾夫（Charles Scharf）5月底受訪時表示，「在公司的獲利表現方面，第一季顯然相當疲軟，第二季的情況恐怕也是差不多。」

銀行類股業績看衰已經反應在股價上，費城那斯達克銀行類股指數今年迄今重挫35％，反觀標普5百指數則僅小跌1.4％。

其實當銀行業者公布第一季財報提列呆帳準備時就引發分析師側目，而在疫情持續蔓延下，華爾街預估銀行業呆帳今年將大舉飆升。

許多銀行業主管透露，第二季提列的呆帳準備金會比第一季多，花旗財務長梅森（Mark Mason）6月時指出，「我們目前預估第二季的呆帳準備將會更高。」

不過，相較於放款業務疲軟，投資銀行與交易業務的表現則是強勁，由於股市震盪劇烈，加上大企業積極發債，投資銀行與交易部門業務一片欣欣向榮。

根據數據供應商Coalition的資料，銀行業第一季來自投銀、固定收益與證券交易的營收衝上五年新高，銀行業主管並指出，第二季相關業務的業績甚至還會更好。

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