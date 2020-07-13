疫情衝擊 美現代汽車CEO：以線上銷售應對

過去五年一般轎車在美國失寵，大量消費者轉為偏好卡車與休旅車，現代汽車適應得非常辛苦，推出休旅車應對。如今疫情衝擊車市，現代祭出線上銷售以及防疫保障措施提振銷售。

美聯社報導，現代汽車（Hyundai Motor Co.）原本主打一般轎車，後來為了迎合市場偏好開始販售多用途休旅車款（utility vehicles），轉型期間領導階層多次異動，但銷量於2016年達高峰後又開始下滑。

穆尼奧斯（Jose Munoz）去年年初離開日產汽車（Nissan Motor Co.），轉任現代汽車美洲地區執行長。隨著轉型推出休旅車策略奏效，2019年銷量開始上升，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情卻隨之襲來。

與美聯社的訪談中，記者詢問現代汽車如何應對疫情衝擊，穆尼奧斯回答：「過往經驗告訴我，你的事業陷入麻煩前狀況越好，就越能成功度過衝擊。我們過去幾個月在車市表現非常傑出，所以面對疫情衝擊時非常有利。」

他也表示，現代汽車第一時間便成立危機處理小組，總部所在的韓國也大概是目前疫情控制最好的國家，同時，公司迅速祭出多項保障措施，例如「現代安心服務」（Hyundai Assurance）的車主失業保護計畫，以及汽車保固延期服務。

記者亦詢問，美國南方及西方多州確診病例持續增加，是否擔心防疫封鎖措施會再次實行，影響公司營運。

對此穆尼奧斯回答：「沒有人想再經歷一次封鎖措施，那也代表每天都要確實監控疫情狀況，前陣子公司很努力進行軟硬體補強，確保汽車銷售員可以在線上銷售，若疫情再起導致無法在實體銷售，我們會持續在線上作業。」