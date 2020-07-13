東京染疫人破8千大關 大阪增確診逾示警標準

日本東京都政府表示，13日單日新增119例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，在連續4天超過200例後再度低於200例，不過，東京都累計病例已突破8000例大關，來到8,046例。

大阪府12日新增病例超過「大阪模式」標準，知名地標通天閣點亮黃燈示警。（共同社提供）

日本疫情到昨天為止持續升溫，日本放送協會（NHK）報導，東京都到昨天為止已連4天單日破200例，日本全境也出現單日破400例的情況。大阪府由於新增病例超過「大阪模式」標準，昨天晚間在知名地標通天閣點亮黃燈示警。

所謂「大阪模式」指的是大阪府自行設定的疫情標準，一旦下列3要件超標，就會在大阪市通天閣等知名地標點亮黃燈示警，第一項是最近7天無法掌握感染源平均確診病例，達前一週逾兩倍；第2項是最近7天無法掌握感染源的平均人數超過10人；第3項是最近7天新增病例總數達120人以上，且最近3天總數占7天總數半數以上。

大阪府昨天的情況顯示，在上述3要件中，第一項為2.16倍、第2項為13.29人、第3項為142人，全數超過要件標準。目前大阪府累計確診病例數已破2000例，來到2027例，是僅次於東京都第2個破2000例的地方。

菅義偉指疫情是東京問題 小池駁國家問題

日本內閣官房長官菅義偉11日暗批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已成「東京問題」；東京都知事小池百合子今天反駁，如何區別無症狀患者是「國家的問題」。

日本朝日新聞報導，日本政府為振興因疫情停擺的經濟活動，預定實施刺激國內旅遊、餐飲店等補助活動，小池今天談到此事時說，雖然東京都政府為了防疫，會要求生病等身體不適民眾不要離開東京都，但在有患者是無症狀的情況下，「如何區別是國家的問題」。

面對菅義偉11日指「（疫情）絕對是東京問題」，小池今天表示，「如果反過來說，應該說東京檢查人數壓倒性的多」，所以才會檢驗出陽性患者，且其中有相當多的患者是屬於無症狀。

菅義偉今天在記者會上被問到「東京問題」的真正意思時說，東京都單日新增病例占了日本全境病例半數以上，「我是基於這種情況等所做發言」。

菅義偉11日在北海道千歲市內演講時，談到疫情再度擴大表示，「這個問題要說絕對是『東京問題』也不為過，目前已成以東京為主的問題」。