日本、英國爆群聚感染 大阪亮黃燈示警

今（7/13）日國際財經新聞重點摘要：

1.日本12日單日破400例 大阪亮黃燈示警

日本疫情持續升溫，不僅東京都連4天單日破200例，日本全境也出現單日破400例的情況。大阪府由於新增病例超過「大阪模式」標準，昨天晚間在知名地標點亮黃燈示警。

根據日本放送協會（NHK）統計，日本全境昨天單日新增408例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，是繼10日以來再度出現破400例的疫情。

截至12日為止，日本境內共有2萬1992例確診病例，加上鑽石公主號郵輪712例，總計為2萬2704例。在死亡病例部分，日本境內983例，加上鑽石公主號13例，總數為996例。

從日本47個都道府縣來看，病例數破千例的有6都道府縣，其中以東京都疫情最為嚴重，累計已7927例；大阪府以2027例排名第2。第3名到第6名依序是神奈川縣1741例、埼玉縣1459例、北海道1294例，及千葉縣1112例。

日本讀賣新聞報導，大阪府政府表示，昨天新增的32例確診病例，從學齡前幼童到70多歲高齡者都有，所幸全員都是輕症或無症狀。32例中有超過一半的21例無法掌握感染源；從年齡別來看，40歲以下有21人、40歲以上有11人。

所謂「大阪模式」指的是大阪府自行設定的疫情標準，一旦下列3要件超標，就會在大阪市通天閣等知名地標點亮黃燈示警，第一項是最近7天無法掌握感染源平均確診病例，達前一週逾兩倍；第2項是最近7天無法掌握感染源的平均人數超過10人；第3項是最近7天新增病例總數達120人以上，且最近3天總數占7天總數半數以上。

大阪府昨天的情況顯示，在上述3要件中，第一項為2.16倍、第2項為13.29人、第3項為142人，全數超過要件標準，所以從昨天晚間8時開始，就在大阪市內的通天閣及吹田市萬博紀念公園的太陽之塔，雙雙點亮代表警示的黃燈。

目前大阪府累計確診病例數已破2000例，來到2027例，是僅次於東京都第2個破2000例的地方。

大阪府政府昨天舉行對策本部會議，決定呼籲民眾到7月底止，不要前往沒有採取防疫措施的店家消費；這項呼籲會不會延長要視疫情發展再做判斷。

大阪府知事吉村洋文受訪時說，希望民眾能避免到易於發生飛沫傳染的環境，特別是「夜生活」地區的相關人士，都能徹底做好防疫對策。

（中央社）

2.憂美軍基地疫情外擴 日本沖繩緊急進行PCR檢查

駐日本沖繩美軍基地日前爆發逾60人群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），讓憂慮疫情往外擴散的沖繩縣北谷町等單位，緊急為美軍相關人士出沒的餐飲店從業人員進行PCR檢查。

駐日本沖繩美軍陸戰隊基地爆發群聚感染，本月7日到12日止累計62名美軍相關人士確診，當地民眾對與基地僅一牆之隔的疫情備感憂慮。

日本琉球新報報導，日本沖繩縣立中部醫院、沖繩縣政府與北谷町公所等單位，昨天緊急為北谷町內餐飲店等店家130名從業人員進行免費PCR檢查，不論有無症狀，檢查結果明天出爐。

這項檢查是在町公所戶外空間並採取防疫措施進行，在北谷町餐飲店工作的33歲阿波根龍說，有很多接觸到小孩的機會，一旦疫情擴散就很危險，所以接受檢查才能安心。

談到美軍基地內確診病例增加，阿波根龍說，如果美軍方面能更早提供資訊，能做的事應該會更多。

另一名在餐飲店工作的40多歲女性說，每天抱著不安情緒接待客人，「希望能有更多的人來接受檢查」。

沖繩縣立中部醫院醫師高山義浩說，如果確認有人感染的話，縣政府等單位應該研究是否常設檢查站，或在其他地區也進行PCR檢查。

駐沖繩美軍基地近期共有超過60人確診感染，本月4日美國獨立紀念日前後時，不少美軍相關人士外出前往北谷町等地的餐飲店或公園等地。

針對地方有說法指美軍在資訊提供方面並不充分，日本內閣官房長官菅義偉今天說，就他所知，基於日美聯合委員會（Japan-US Joint Committee）協議，日美雙方有針對感染者活動史的追蹤等必要資訊進行共享，美軍與沖繩縣政府間的資訊共享並沒有問題。

菅義偉說，駐日美軍相關人士確診數及出現感染者的設施與地區等必要資訊，有接獲來自美方的通報。

日本時事通信社報導，菅義偉表示，美軍設施所在地區的醫療機構與地方保健所間，有進行必要資訊共享，「會持續跟駐日美軍進行適當的合作來因應疫情」。

（中央社）

3.英國再爆群聚感染 農場73人確診

英格蘭公共衛生署和赫里福德郡議會今天表示，西密德蘭（West Midlands）馬爾文（Malvern）附近一座約有200名採收工的農場傳出73人確診染疫，剩下的人已被要求自我隔離。

儘管英國擴大篩檢，境內每日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診從4月6000多例高峰一路下滑，今天公布的最新數據顯示新增650人染疫。

然而，英國仍陸續傳出疫情局部爆發，大多與肉品加工廠有關。

英格蘭公共衛生署（PHE）和赫里福德郡（Herefordshire）議會表示，為阻止疫情擴散，AS Green & Co農場已實施封鎖。

在收成季節，工人都會聚集在農場採摘並包裝蔬果，並住在移動式房屋中。

英格蘭公共衛生署密德蘭健康保護主任史彭斯（Katie Spence）說，經營這座農場的公司已實施防疫措施，降低員工感染風險。

（中央社）

4.疫情衝擊強化體質 今年全球企業新債估達1兆美元

根據一份對900大企業所做的最新調查，為了在新冠肺炎疫情衝擊下強化財務體質，2020年全球企業將承擔高達1兆美元的新債。

這個前所未見的增長，將使全球企業債總額大幅成長12%，達到約9.3兆美元。多年來的債務累積使全球舉債最高的公司，其債務規模已超過許多中等規模的國家。

美國企業的舉債總額達3.9兆美元，幾乎快占全球總額一半，德國企業排名第二，共舉債7620億美元，全球舉債最多的企業有3家是德國公司，包括福斯汽車共舉債1920億美元，逼近像南非或匈牙利這類國家的債務規模。

去年在併購活動驅動下，以及企業以借款買回自家股票和發放股利，全球企業發債大幅成長8%，但今年新債暴增的理由完全不同，是為了在疫情衝擊獲利下保存現金。

負責企業新債指數分析報告的資產管理公司Janus Henderson表示，新冠肺炎疫情已經改變一切，現在首重保有資金與強化資產負債表。

受訪的900大企業的合併稅前獲利已成長9.1%，達到2.3兆美元。比較負債與股東權益關係的槓桿比率（Gearing Ratio）在2019年創下歷史新高59%，獲利用於償還利息的比例亦升至新高。

該資產管理公司表示，信貸市場要回到疫情爆發前的狀況仍有一些路要走，新冠肺炎疫情持續帶來的威脅，尤其是近來美國確診數激增，仍是投資人關注焦點。

（時報資訊 柯婉琇 ）

5.南韓7月前10日出口小跌1.7％

據南韓海關周一公布新數據，南韓七月前十天出口按年率下跌1.7%，來到133億美元，下降的速度有緩和，顯示更多的國家已鬆綁封鎖措施，該出口數據暗示了經濟復甦跡象。在六月的前十天出口為年減20.2%。

據韓聯社報導，新冠病毒大流行打亂了全球生產腳步，許多國家甚至關閉了邊界。在出口的個別部門方面，七月前十天的記憶體晶片出口按年率上升7.7%，汽車出口亦上升7.3%。對中國的出口上升9.4%，對美國則上升7.3%。

在進口方面，南韓七月的首十日則大幅滑落9.1%，來到141億美元。

經濟合作與發展組織(OECD)預測南韓今年全年經濟將萎縮1.2%，為自上世紀30年代經濟大蕭條以來最差表現。OECD亦預測今年全球經濟將萎縮6%。

（時報資訊 張朝欽）