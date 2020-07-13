一刀兩斷！梅根頭號閨密要把她攤在陽光下

梅根和加拿大名媛潔西卡‧穆朗妮（Jessica Mulroney）曾經情同姊妹，但如今為了自保，已與這頭號閨密一刀兩斷，形同陌路。而潔西卡在無計可施之餘，打算豁出去寫書，把梅根的一切都攤在陽光下。

據《每日郵報》（DailyMail）和《鏡報》（Mirror）報導，由於美國白人警察執法過當，壓頸導致非裔男子死亡，就在全美各地掀起示威抗議浪潮之際，潔西卡為了種族主義問題，和非裔網紅莎夏‧艾克絲特（Sasha Exeter）在Instagram上交火。她後來私下威脅要告對方，毀了她的事業，令莎夏心生畏懼。

而梅根為了表達對抗種族主義的決心，已公開表態，說她為了維護個人尊嚴與名譽，無法再和潔西卡往來。消息人士透露，潔西卡為了要挽回兩人的關係，不斷瘋狂打電話給梅根，還透過共同的朋友，傳話給對方，可是薩塞克斯公爵夫人根本不理她。

原本兩人關係好到不行，梅根還當了潔西卡女兒艾薇（Ivy）的教母，但6月艾薇生日時，她連通電話都沒打。梅根甚至告訴朋友，潔西卡一直在利用她的王室身份，以推升個人事業。消息人士說，40歲的潔西卡不太可能再進入梅根的閨密圈。

就在潔西卡的真人實境秀被喊停，美國廣播公司（ABC）的「早安美國」（Good Morning America）也立刻把她列為拒絕往來戶，當她最需要朋友的時候，梅根卻斷然和她切割。兩人共同的朋友告訴潔西卡，梅根一旦切割某人，就會斷得乾淨，和她與父親、同父異母兄姊，以及前夫不相往來般，從此別再指望她連絡。

朋友說，如今潔西卡無計可施，由於反正已經沒什麼好失去的，因此打算乾脆出書，暢談有關梅根的一切。

此外，消息人士說，其實潔西卡並不是唯一被梅根丟包的朋友，公爵夫人在洛杉磯的多數老友說，原本他們聽到梅根回來，都興奮不已，但後來發現，她根本不想連絡，甚至把電話號碼都換了。有些老朋友說，梅根想要脫胎換骨，成為演說家，而她很擔心，以前在洛杉磯的舊識口風不緊，無法信任，會洩了她的底。

文章來源：’Devastated’ Jessica Mulroney is calling best friend Meghan Markle non-stop in a bid to patch up their friendship but to no avail – and is considering writing a tell-all book about the Duchess because ‘she has nothing to lose’

文章來源：Meghan Markle’s bitter ex pal Jessica Mulroney ‘to write tell-all book’ about Duchess

（中時電子報 楊幼蘭）