一刀兩斷！梅根頭號閨密要把她攤在陽光下

梅根和加拿大名媛潔西卡‧穆朗妮(Jessica Mulroney)曾經情同姊妹,但如今為了自保,已與這頭號閨密一刀兩斷,形同陌路。而潔西卡在無計可施之餘,打算豁出去寫書,把梅根的一切都攤在陽光下。

據《每日郵報》(DailyMail)和《鏡報》(Mirror)報導,由於美國白人警察執法過當,壓頸導致非裔男子死亡,就在全美各地掀起示威抗議浪潮之際,潔西卡為了種族主義問題,和非裔網紅莎夏‧艾克絲特(Sasha Exeter)在Instagram上交火。她後來私下威脅要告對方,毀了她的事業,令莎夏心生畏懼。

而梅根為了表達對抗種族主義的決心,已公開表態,說她為了維護個人尊嚴與名譽,無法再和潔西卡往來。消息人士透露,潔西卡為了要挽回兩人的關係,不斷瘋狂打電話給梅根,還透過共同的朋友,傳話給對方,可是薩塞克斯公爵夫人根本不理她。

原本兩人關係好到不行,梅根還當了潔西卡女兒艾薇(Ivy)的教母,但6月艾薇生日時,她連通電話都沒打。梅根甚至告訴朋友,潔西卡一直在利用她的王室身份,以推升個人事業。消息人士說,40歲的潔西卡不太可能再進入梅根的閨密圈。

就在潔西卡的真人實境秀被喊停,美國廣播公司(ABC)的「早安美國」(Good Morning America)也立刻把她列為拒絕往來戶,當她最需要朋友的時候,梅根卻斷然和她切割。兩人共同的朋友告訴潔西卡,梅根一旦切割某人,就會斷得乾淨,和她與父親、同父異母兄姊,以及前夫不相往來般,從此別再指望她連絡。

朋友說,如今潔西卡無計可施,由於反正已經沒什麼好失去的,因此打算乾脆出書,暢談有關梅根的一切。

此外,消息人士說,其實潔西卡並不是唯一被梅根丟包的朋友,公爵夫人在洛杉磯的多數老友說,原本他們聽到梅根回來,都興奮不已,但後來發現,她根本不想連絡,甚至把電話號碼都換了。有些老朋友說,梅根想要脫胎換骨,成為演說家,而她很擔心,以前在洛杉磯的舊識口風不緊,無法信任,會洩了她的底。

文章來源:’Devastated’ Jessica Mulroney is calling best friend Meghan Markle non-stop in a bid to patch up their friendship but to no avail – and is considering writing a tell-all book about the Duchess because ‘she has nothing to lose’

文章來源:Meghan Markle’s bitter ex pal Jessica Mulroney ‘to write tell-all book’ about Duchess

(中時電子報 楊幼蘭)