疫情中的贏家和輸家 億萬富豪「五上五下」

財管調研機構Wealth-X最新統計，上半年疫情期間億萬富翁財富規模整體下降，但由於疫情衝擊的產業不同，計有「五上、五下」的產業億萬富翁變化，保險、科技、商業服務、醫療保健，房地產的富翁數增加、且大部分財富增加6～9％；但航空暨國防、汽車、船運暨國際配送、紡織暨奢侈商品、媒體，則是五大產業億萬富翁財富縮水的族群。



Wealth-X調查團隊指出，疫情還在許多地方流行，年底才能更全面了解每個億萬富翁的狀況，但從上半年的情勢可看出超過一半的一級產業集團億萬富翁人數、累計財富雙雙下降，和去年底統計數據相比，大多數行業的億萬富翁人數和財富都少了許多。



該團隊強調，一如所有低迷時期遇上的相似狀況，總是會有贏家和輸家，疫情帶來的億萬富翁財富的新圖像，科技業的億萬富翁人數和財富同時增加、且增加數拿下雙料冠軍，今年上半年前者增加8.4％、後者增加17.9％；排名第二的保險業，則分別增加8.4％、11.4％，反映出不確定性加劇，讓保險業受益。



疫情期間需求最大的醫療保健產業，億萬富翁人數增加6.6％，「疫」外成就更多富豪。電子商務業、線上購物提供業者也因漫長的封鎖措施和社交限制，新增商業服務的許多增長機會。



瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭指出，目前這波創新浪潮，大量湧現顛覆性創新科技，而且快速被採用，新冠疫情突然爆發的背景下，第四次工業革命帶動的各種趨勢將大踏步快速發展。



至於財富在此波減損最大的億萬富豪是航空業。據Wealth-X的調研，航空暨國防業的全球億萬富翁今年上半年的財富腰斬，減損達53％，人數部分則僅減少16.6％，等於該產業的富翁人人財產都縮水；同樣受到國境封鎖衝擊的航運業，億萬富豪也出現9.2％的財富縮水。



至於財富縮水16.9％的服裝暨奢侈品行業富豪，除了源自高級商店的關閉、民眾居家減少購買高價品慾望，該產業被認定不會在疫後快速復甦，讓這些富翁的財富恐將繼續受到影響。