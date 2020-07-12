川普公開戴口罩　美國疫情不妙！

新冠疫情持續肆虐全球，其中美國和香港的疫情尤為惡化。在美國，已連日刷新單日確診紀錄，且死亡人數有攀升趨勢。重災區之一的德州便警告，若案例再增加，不排除二度封鎖。總統川普終於屈服在壓力之下，日前首度在公開場合配戴口罩。在香港，11日確診人數中有30例為本土病例，衛生專家警告，香港恐爆發一波本土疫情。

根據世衛組織（WHO）統計，截至12日，全球共有1,240萬人染疫，近56萬人死亡。

川普11日視察軍醫院─華特李德國家軍事醫療中心時，戴起繡著總統徽章的藍色口罩。他還說自己從未排斥口罩，只是認為應該配合時間及地點。不過自三月疫情爆發以來，川普從不曾在公開場合戴口罩，聯邦政府亦拒絕醫護專家要求下令強制戴口罩。

上周五，美國全國單日新增確診逾6萬9千名，總共逾326萬人確診，13萬4千人死亡。

儘管確診人數大增是因為美國擴大篩檢，但向來維持穩定的死亡人數近日已出現上升趨勢。根據約翰霍普金斯大學統計，亞利桑納州、加州、佛羅里達州和德州等重災區，近三日每日死亡人數均創新高。至7月9日的一周，德州日平均死亡人數達66人，為前一周的106％。

德州州長亞伯特警告，如大家持續無視戴口罩命令，而且疫情不斷增加，不排除再度封鎖經濟活動。

香港近期則爆發第三波新冠肺炎疫情，自7日突然出現14例確診後，確診數持續增加，12日又新增38例確診，其中30例為本土病例，遍及香港多個社區，包括學校、餐廳、養老院等多個高危場所，引發外界憂慮疫情恐將大爆發。

香港大學醫學院院長梁卓偉12日受訪時表示，自7月至今，香港本土確診病例已超過120宗，預計目前社區至少有50～60名隱形傳播者還沒被發現，「現在是真正持續本土爆發的開始」。他預估，平均1名確診病患可傳染3～4人，情況較1月時的疫情初期更加嚴重，甚至比武漢當初封城前的情況更嚴峻。

香港財政司司長陳茂波12日表示，香港疫情反覆，導致消費動能減弱，進而對經濟造成影響。他強調，無論是防疫抗疫的工作，抑或是推動經濟復甦的工作，都會是一場「耐力賽」。