限縮簽證大缺工 美經濟重啟面臨新難題

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行，美國總統川普以保障國人工作機會為由限縮簽證。但濱海城鎮經濟重啟後，餐廳等行業嚴重缺工，老闆忙到苦不堪言，只能不時關門休息。

美聯社報導，每年此際，麻薩諸塞州鱈角（Cape Cod）的友善漁夫餐廳暨市場（The Friendly Fisherman）一般都會雇用外籍學生來清理桌面、協助準備蛤蜊或炸魚薯條等餐點。

但因為川普政府凍結簽證，店主狄米崔（Janet Demetri）今年夏天雇不到20來名外籍生。隨著客人重新湧上門，狄米崔只得跟著9名員工一起工作，迫使她一週得關店休息兩次。

狄米崔說：「真的很煩，因為我們真的很忙。門開了我們就撐不住。」

川普政府上月宣布延長一項綠卡禁令，並凍結多種臨時簽證，包括J-1文化交流簽證與H-2B簽證，衝擊依靠這些簽證的林業、漁業和餐旅業，不過食品加工業享有例外。

政府宣稱如此一來有機會釋出52萬5,000個工作，給予備受經濟下行衝擊的美國人，但政府未提供任何證據來支持此說。

贊成改革移民政策的人盛讚這項作法，同時堅稱不管是收桌面，或是在熱門觀光景點販售紀念品，要找到美國人手應該很簡單。

然而從新罕布什爾州到南卡羅來納州的月桂堤（Myrtle Beach），美國東岸各海灘社區和山區景點都深受這項禁令打擊。

店家表示，他們希望雇用美國人，但所在區域的勞工市場就是很小，無法應付每年夏天到訪的數百萬旅客。此外，許多失業勞工還在拿聯邦政府的福利，企業要說服失業者在疫情期間從事餐旅業，也是挑戰重重。

住房價格上揚，以及疫情期間幼兒托育服務不足，同樣構成障礙。

隨著各州重新開放經濟，簽證禁令讓季節性的工作面臨缺工問題。許多業者被迫縮短營業時間、減少休閒設施，甚至是完全關門。

派屈克（Patrick Patrick）在麻州普羅文斯敦（Provincetown）經營一家軍用品店，一般他需要10至15名持J-1簽證的人手來幫忙，今年卻是一個人都沒有。他把營業時間縮短，也不再提供更衣室或客服。

身兼地方商會主席的派屈克說：「如果你從事餐旅業、住宿業或餐廳，真的沒員工是裝不了的。」

「我們還可以做做樣子，讓商品散在地上被客人踩，希望他們會出錢買。餐廳不可能這樣做。」

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