若市場狀況改善 Fed將持續放慢購債

美國聯邦準備理事會（Fed）表示6月下旬共購入13億美元的公司債，藉此維持低利率，並確保大企業能透過發售債券籌資。但如果市場狀況持續改善，聯準會可能繼續放慢購債步調。

美聯社報導，聯準會買了數百家大企業發行的公司債，包括AT&T、百事公司（PepsiCo），以及億萬富翁巴菲特（Warren Buffett）掌控的波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）。若與當月稍早的購債金額合計，聯準會已買了近18億美元的公司債。

聯準會購債旨在壓抑公司債利率走揚。若利率上升，企業會更難透過發售債券籌資。

聯準會3月宣布將首度購買公司債，很快便促使公司債券交易活絡，壓低公司債市場利率。

為免偏袒特定產業，聯準會模擬廣泛市場指數，購買了多種企業類型的債券。上月聯準會還買了優比速（UPS）、家得寶（Home Depot）、石油天然氣管線企業金德摩根（Kinder Morgan）、藥妝店連鎖企業CVS藥局等公司發行的債券。

一名聯準會官員本周表示，聯準會近幾周已放慢購債步調，若市場狀況維持相對良好，還可能繼續放慢。

目前聯準會購債規模仍遠低於這項計畫原本的上限7,500億美元。

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