疫情衝擊 法國巴黎時裝周改線上舉辦

受到新冠肺炎疫情影響，7月6日登場的巴黎時裝周首度改採線上方式舉辦，換言之，現場不會有名人觀眾、媒體採訪團出席，更看不到時尚教主《Vogue》雜誌總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）的身影。

全球精品品牌本周將最新秋冬時裝或春夏男裝系列移至線上展示，這些業者包括香奈兒（Chanel）、克麗絲汀迪奧（Christian Dior）與愛馬仕（Hermes）等。

部分秀採取現場轉播方式，有些秀則以預錄方式呈現。各家品牌皆承諾拿出看家本領，務必要讓大家感受到線上時裝秀的感官刺激。時尚雜誌ODDA特約編輯潔西卡．米爾（Jessica Michault）表示：「線上展示是全新嘗試，令人極為期待。」

由於新冠疫情爆發緣故，主辦單位法國時裝協會原本取消春夏男裝周與秋冬時裝周，但後來決定改為線上形式舉辦。

該協會指出，時裝周預計於九月恢復成「常態」，也就是實體展示作品，但屆時也可能因應疫情需求而做出調整。舉例來說，各大品牌可能得租借更大展示空間或是縮減看展人數，以符合當地政府對於維持社交距離的要求。

巴黎時裝周因應疫情改為線上舉辦，引來正反兩面評價。部分分析師指出，透過舞台燈光展示與現場情緒氛圍，設計師理念才能完整地傳達給觀眾。

經常出席這類活動的自由撰稿評論家阮隆恩（Long Nguyen）表示：「這就是像實際前往西藏朝聖與網路逛網的差別，完全是不一樣的體驗。一般商業服飾線上展示沒太大差別，但高級時裝不適合這麼做。」

但也有人持不同意見。一般來說，巴黎時裝周每小時僅會有一場秀登場，好方便觀眾搭車趕場。但今年改成線上舉辦、每半小時便安排一場，使得該展得以容納更多秀，連帶提高小型品牌曝光機會與能見度。