疫情促使時尚業反思 古馳時裝秀改為1年2次

新冠肺炎疫情對於時尚業帶來龐大衝擊，迫使各大名牌在這段期間暫時關閉店面、取消時裝發表秀。而這也讓義大利精品業者古馳（Gucci）重新思考未來營運策略，進而決定破除該產業過去習以為常的季度發布傳統，改為每年僅發表兩次時裝秀。

古馳創意總監米歇爾（Alessandro Michele）近日在公司社群網站Instagram分享個人想法，內容提及此次疫情令他重新反思一切，並決定將自家品牌帶往「新的方向」。

米歇爾指出，他決定打破按季發表新品的傳統，古馳未來每年僅會發表兩次時裝秀。米歇爾表示：「我們未來一年只會碰面兩次，但每次絕對會和你們分享我們品牌故事的新篇章。」

他先前便曾發文指出：「新冠肺炎疫情殺得我們措手不及，我們必須思考如何改變，哪些東西不能再和過去一樣。」

除了古馳外，其他精品業者也受疫情影響而調整營運方式。舉例來說，另一家時尚品牌聖羅蘭（Saint Laurent）日前便宣布退出9月巴黎時裝周既定行程、自行選擇發布時間。

時尚雜誌《Vogue》主編安娜溫特（Anna Wintour）近日接受CNBC電視台專訪時附和表示，新冠肺炎疫情確實令時尚業獲得反思機會。

安娜溫特指出：「疫情讓所有人重新思考時尚的定義與合適樣貌。對於所有人來說，肺炎使得我們腳步放慢、生產更少，並讓全世界重新愛上創意、找回對於時尚的熱情，不再過度強調一切都要最快、最新。」

安娜溫特認為，「時尚應該歷久彌新、牽動情感與記憶，同時深具意義」。而這樣的想法也反映在米歇爾的貼文裡，他認為「任何時程安排（儘管該產業已習慣這個如同截稿的時間）不得扼殺人類創意」，而這正是他決定將時裝秀縮減至一年兩次的原因。