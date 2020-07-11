報復數位稅 美對法產品加徵25％關稅

美國貿易代表署（USTR）10日宣布，美國將對價值約13億美元的法國輸美商品加徵25％的關稅，以報復法國對「谷歌」、「亞馬遜」、「臉書」等美國科技巨頭開徵數位服務稅。

不過，美國貿易代表署說，對法國商品加徵關稅的時間將推遲180天，即2021年1月6日生效，讓雙方有時間談判。根據最終產品清單，法國製化妝品和手提包將被加稅，乳酪和香檳未入列。

去年7月，美國貿易代表署宣布對法國數位服務稅啟動「301調查」。去年12 月，美方認定法國數位服務稅「歧視」美國企業，揚言對法國香檳、乳酪、手提包等價值約24億美元的商品加徵最高達100％的關稅。

今年1月，美國和法國達成協議，法國暫不開徵數位服務稅，美國也暫緩實施關稅報復措施，雙方同意在經濟合作與發展組織框架下就統一徵收跨國企業數位服務稅進行多邊談判。

但由於談判進展緩慢，以及各國正專注於應對新冠疫情和重啟經濟，美國財政部6月中旬表示，美國政府已提議暫停在經合組織框架下就數位服務稅展開多邊談判。法國經濟和財政部長布勒梅爾對此回應說，不管美方回不回到談判桌前，法國決意今年開徵數位稅。

法國推出的數位稅，稅率為3％，針對在全球數位業務年營收超過7.5億歐元、其中2500萬歐元的營業額來自法國境內用戶的大型跨國企業。

此外，美方也開始對歐盟、英國、義大利、巴西、印度等10個貿易夥伴已執行或正在考慮的數位服務稅發起「301調查」。

所謂「301調查」源自美國《1974年貿易法》第301條。該條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁。

（中時 諶悠文）