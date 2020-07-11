航空龍頭不敵疫情 阿聯酋宣布裁員9,000人

後疫情時代，真的是航空業生存和淘汰的長期寒冬，像是民航機製造龍頭「空中巴士」（Airbus）先前就因為全球化和廉航崛起浪潮，不得不停產全世界最大客機A380，類似的命運，也同樣發生在競爭對手、波音公司的747上，預計於2020年加速波音747淘汰退役。

蒙受巨額虧損的空中巴士，疫情以來就已經將其產能縮減了三分之一，但是空巴的大客戶、全球航空龍頭之一的阿聯酋航空（ Emirates ），也撐不下去了。根據英國廣播《BBC》報導，阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）宣佈，由於受到新冠肺炎疫情影響，阿聯酋航空預計裁員超過9000人，這也是世界上最大的長途航空公司，首次對外宣布裁員人數。

中東地區最大、以豪華高價聞名的阿聯酋航空，也禁不住新冠肺炎疫情帶來的重大打擊，早在6月初，阿聯酋就裁掉600名機師和6500空服員，根據報導，阿聯酋航空已裁員10%員工，但是在後疫情時代，克拉克表示，可能需要裁掉更多人，人數可能達到15%！

克拉克受訪時表示，雖然阿聯酋航空的處境不像其他航空那麼糟，但疫情的爆發也使得公司的命運有所改變；在疫情爆發前，阿聯酋航空原本正邁向高峰，走向有史以來最好的年頭，但事後到新冠肺炎疫情影響，也迫使航空公司必須做出大幅裁員的決定。

報導指出，被裁員的機師多數為空中巴士 A380 的機師，而非波音 777 機型的人員；目前阿聯酋航空約有4500名機師，其中有700名機師將會在本周收到通知，因此約有1200名機師在後疫情時代被迫裁員。

（中時電子報 CTWANT）

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