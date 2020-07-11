TikTok禁了又解 亞馬遜稱禁令是誤發

亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天在短短幾個小時內，一下禁止員工在行動裝置使用TikTok應用程式，一下又解禁；公司稱稍早下達的禁令是電子郵件誤發。

美聯社報導，亞馬遜在5個多小時內先是發電郵給職工禁用TikTok，之後又解禁，稱先前的禁令是誤發。亞馬遜在今天下午寄給媒體的電郵裡說：「今早寄給員工的電子郵件是誤發。關於TikTok，我們現在的政策沒有改變。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前幾天說，美國「肯定會尋求禁用TikTok」，稱TikTok與中國政府分享資訊；亞馬遜傳出禁用TikTok後，引發外界關注這個母公司來自中國的社群媒體平台。

路透社報導，目前還不清楚亞馬遜為何會出現髮夾彎。一名熟悉內情的消息人士透露，亞馬遜高層不曉得有指示員工移除TikTok一事。據亞馬遜發給TikTok的電郵，亞馬遜與TikTok代表討論後，宣布撤回禁令。

富國銀行（Wells Fargo）本週稍早向員工發出通知，要求在公司行動裝置上安裝TikTok的員工，必須立即移除這個應用程式。

TikTok發言人在聲明中告訴路透社：「富國銀行尚未向我們聯繫，但跟許多也存有疑慮的單位一樣，我們抱持開放態度期望跟他們有建設性交流，讓對方知道我們對保護用戶資料安全所採取的措施。」

TikTok最近幾天受到密切關注，讓中國母公司北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）如坐針氈。

TikTok是成長最快速的數位平台之一，由於母公司來自中國，包括處理使用者個資枓等議題，TikTok都遭外界拿放大鏡檢視；印度因在6月中旬與中國爆發邊界衝突，隨即在6月下旬禁用TikTok等中國應用程式。

TikTok說，用戶個資存在美國，新加坡有備用副本。一名熟悉內情的消息人士說，TikTok的使用者個資主要存在維吉尼亞資料中心的谷歌雲端（Google Cloud）。

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