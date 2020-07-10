美企大砍配息額 規模逾十年最大

美國企業第二季業績受新冠肺炎疫情打擊，不管是持有現金部位大減，抑或為了保留更多現金來應付可能狀況，第二季向股東配發的股息大減，淨減少金額創逾十年來最大。

標準普爾道瓊斯指數公司分析師席維布拉特（Howard Silverblatt）指出，第二季美國普通股宣布增加配息的總金額較去年同期大減45.7％至67億美元，宣布減少配息的總額卻暴增1,156％至492億美元，兩者互相扣減後淨減少425億美元。這項計算並沒有包含市值低於2,500萬美元的企業配息。

第二季淨減少股息金額遠超過首季55億美元，創2009年首季以來最高紀錄，當年淨減少438億美元。

席氏說企業第二季大規模減少配息，是因為疫情突然爆發讓企業措手不及，沒時間因應銷售銳減和現金流大量萎縮等狀況。

儘管如此，標普500大企業第二季股息合計1,190億美元，低於首季創新高的1,270億美元，仍略高於去年同期1,187億美元。

根據FactSet資料，標普500企業第二季獲利預估年跌44％，是2008年第四季來最大年跌幅。雖然外界預期第三季獲利年跌幅度會縮小至25.2％，但在明年首季前不會出現整體獲利增長。

在標普500大企業裡，有41家企業因疫情而宣布今年暫停配發股息，以保留更多現金來因應前景不明的情況。當中包括美國航空集團、連鎖酒店萬豪集團（Marriott）和郵輪公司嘉年華（Carnival）等受疫情重創的業者。

市場看好美國政府與聯準會大舉推出振興措施能讓經濟復甦，標普500指數從3月低點回升到現在累計上漲逾40％。

席氏認為負面消息似乎已經過去，只要經濟重啟後好轉和疫情受控，年底前減少或暫停配息情況將大幅降低。