巴西股市 揮別連六月失血

儘管巴西疫情持續延燒、經濟也嚴重萎縮，不過受股市估值已偏低，加上當地貨幣大幅貶值，仍吸引外資仍前仆後繼湧入該國股市。根據當地證券交易所B3表示，巴西股市上月終於揮別連六個月資金失血，轉而出現3.43億里耳（約6,500萬美元）的資金淨流入。

巴西Bovespa指數年初迄今已下跌14％，是MSCI新興市場指數6％跌幅的逾兩倍。雖然巴西股市6月吸金規模相對不大，不過它讓長達半年的淨流出趨勢轉而呈現淨流入，凸顯投資者已對該國股市可能帶來的潛在收益出現興趣。

總部位於洛杉磯的Hercules投資公司執行長麥當勞（James McDonlad）認為，新冠疫情終究將會結束，如果現在能逢低買入良好資產，一旦股市回歸正常，報酬率也勢必相當誘人。

他預測疫情對巴西股市的影響將持續到2022年第二季。在他管理的約2億美元資產中，有3百萬美元是買進巴西股票。他計畫將持續增持當地藍籌股公司，像是啤酒製造商Ambev與航空業者Zaul等。

除了巴西股市估值偏低，里耳貶幅超過其他拉美貨幣，也是吸引外資前進該國股市的另一原因。里耳目前交易價位約在5.26兌1美元，比年初的4里耳對1美元大幅疲弱。

New Sparta投資公司董事長布斯（Jerome Booth）認為，巴西資產價格的膨脹情況並不如其他已開發國家。後者有許多資金是來自央行與政府的資金挹注，希望能減緩疫情對當地經濟的衝擊。

雖然這些外資對巴西股市前景抱持樂觀，但也有分析師認為該國經濟基本面不佳，無法長久吸引資金進駐。

根據巴西央行最近發布預測指出，該國今年國內生產毛額將萎縮6.4％，到明年經濟雖然可能復甦，但也僅限於部分領域。此外在疫情爆發前就已經居高不下的失業率與公共債務，預料在未來幾年，改善幅度也相當有限。