疫情衝擊 Lululemon罕見清倉拍賣

加拿大瑜珈服製造商露露檸檬（Lululemon）以幾乎不打折著稱，但因應新冠疫情關閉實體門市衝擊整體業績之下，露露檸檬舉行3年來首見的清倉大拍賣，此突如其來的罕見舉動，也讓該運動健身潮牌的股價大跌。

露露檸檬9日意外宣布，展開線上清倉拍賣活動，一連舉行5天，每天都將推出不同的折扣商品，包括平常要價90美元以上的經典女用瑜珈褲。例如截至周四上午，一條原價128美元（約台幣3,800）的瑜珈褲，折扣價79美元（約台幣2,400）。

相較其他服飾業對手過度依賴折扣促銷，分析師對露露檸檬抗拒打折讚不絕口。分析師說問題癥結在於，消費者對折扣成癮，不情願付全額價格，但打折打得太兇會侵蝕利潤。

以平價服飾品牌Gap和內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）為例，多靠促銷手段來吸引客人上門，這成了近年來困擾零售業的最大問題。

然而從露露檸檬出乎意料舉辦清倉促銷來看，該全球最大瑜珈服品牌與其他對手一樣，業績都受到防疫關店數月的衝擊。儘管露露檸檬疫情期間的線上銷售強勁，但受到實體門市暫時歇業的拖累，季度整體營業額下滑17％。

巴克萊分析師在9日的致客戶報告提到，鑑於新冠疫情大流行，露露檸檬此次的清倉拍賣在意料之中，理所當然作為降低庫存水位的手段。該公司管理高層說過，會採取各種措施確保今年底前的庫存維持流動，避免持續廣泛性打折損及品牌價值。

但露露檸檬周四出奇招祭促銷拍賣，卻打擊到股價，當天早盤一度挫跌1％來到每股306.67美元，所幸終場仍收漲1.7％報315.2美元。

露露檸檬股價今年來漲幅超過30％，華爾街不僅將其視為疫情危機受惠股，也看好它是零售股的長期贏家。

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