不敵疫情 無印良品美國公司聲請破產

國人很喜愛的日本生活日用品牌「無印良品」（MUJI），其母公司日本良品計劃（Ryohin Keikaku）稍早前宣布，旗下「無印良品」美國公司MUJI U.S.A. Ltd.已於德拉瓦州聲請破產保護，令人意外。

成立於1980年的無印良品，以兼具實用性及時尚感的親民價設計，在日本經濟泡沫年代躍升為備受擁戴的品牌。

至今無印全球門市超過1,000家，過半門市集中在日本本土之內。首家無印美國分店於2006年10月開設，品牌雖走日式簡約風格的服飾與家品設計，也受到美國人的青睞，至今總共有18家分店，遍布美國各州。

據美媒報導，MUJI U.S.A. Ltd.過去三個年度已經處於虧損狀態，光是去年就已虧損約1,000萬美元。因疫情影響，無印美國分店更自今年三月關閉。在沉重的租金壓力下，MUJI U.S.A. Ltd.決定根據《美國破產法第十一章》於德拉瓦州聲請破產保護。

MUJI U.S.A. Ltd.所提列的資產與債務規模，介於5,000萬至1億美元，債權人數量估介於200到999人。

一場新冠肺炎嚴重打擊整個時裝界，這次就連倡議簡約生活態度的無印亦被「擊敗」，令人非常意外。（中時電子報 趙永紝）